Итальянская нефтегазовая компания Eni приобрела 49% акций на солнечные электростанции компании Falck в США

Итальянская нефтегазовая компания Eni и итальянский разработчик проектов солнечных электростанций Falck Renewables S.p.A. подписали стратегическое соглашение о совместной разработке проектов в области возобновляемых источников энергии в Соединенных Штатах.

Об этом пишут ЭлектроВести.

Соглашение предусматривает создание нового совместного предприятия с 50-процентной долей Eni New Energy (ENE US) и 50-процентной долей Falck Renewables North America (FRNA), а также разработку, строительство и финансирование новых проектов в области солнечной энергетики, ветроэнергетики и хранения электроэнергии. Кроме того, FRNA продаст Eni 49% акций своих солнечных электростанций, которые в настоящее время работают в Соединенных Штатах.

Ожидается, что совместное предприятие разработает по крайней мере один гигаватт проектов солнечных электростанций к концу 2023 года. ENE США и FRNA смогут затем приобрести все или часть проектов с долей меньшинства. Финансирование совместного предприятия и прибыль будут распределяться между владельцами.

Продажа 49% существующих активов FRNA ENE US относится к портфелю мощностью 112,5 мегаватт, который включает в себя пять солнечных электростанций, работающих в Северной Каролине и Массачусетсе. Эти проекты все еще находятся в ведении FRNA и контролируются с долей 51%. Сумма, уплаченная ENE US FRNA, составляет приблизительно 70 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.