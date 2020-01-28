Итальянская нефтегазовая компания Eni приобрела 49% акций на солнечные электростанции компании Falck в США

Обновлено: Январь 28, 2020. Тэги: , ,

Итальянская нефтегазовая компания Eni приобрела 49% акций на солнечные электростанции компании Falck в США

Итальянская нефтегазовая компания Eni и итальянский разработчик проектов солнечных электростанций Falck Renewables S.p.A. подписали стратегическое соглашение о совместной разработке проектов в области возобновляемых источников энергии в Соединенных Штатах.

Об этом пишут ЭлектроВести.

Соглашение предусматривает создание нового совместного предприятия с 50-процентной долей Eni New Energy (ENE US) и 50-процентной долей Falck Renewables North America (FRNA), а также разработку, строительство и финансирование новых проектов в области солнечной энергетики, ветроэнергетики и хранения электроэнергии. Кроме того, FRNA продаст Eni 49% акций своих солнечных электростанций, которые в настоящее время работают в Соединенных Штатах.

Ожидается, что совместное предприятие разработает по крайней мере один гигаватт проектов солнечных электростанций к концу 2023 года. ENE США и FRNA смогут затем приобрести все или часть проектов с долей меньшинства. Финансирование совместного предприятия и прибыль будут распределяться между владельцами.

Продажа 49% существующих активов FRNA ENE US относится к портфелю мощностью 112,5 мегаватт, который включает в себя пять солнечных электростанций, работающих в Северной Каролине и Массачусетсе. Эти проекты все еще находятся в ведении FRNA и контролируются с долей 51%. Сумма, уплаченная ENE US FRNA, составляет приблизительно 70 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2020 года.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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