Нафтогаз розрахував січневу ціну на газ за новою методикою Кабміну

У січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 4,65 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 25% менше, ніж у січні 2019 року.

Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, повідомила пресслужба НАКу.

Таким чином Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за побутового споживача між багатьма постачальниками газу.

Оптова ціна Нафтогазу відповідає рівню імпортного паритету. За новою методикою, ціна на поточний місяць визначатиметься згідно з фактичними біржовими торгами, які відбувалися з 1 по 22 число цього місяця. Компанія публікуватиме ціну на поточний місяць протягом кількох робочих днів після 22 числа.

Крім того, Нафтогаз розкрив усі складові розрахунку ціни, а також зазначив посилання на публічні джерела для перевірки кожної з цих складових.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року, вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), визначається з урахуванням таких складових:

ціни на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF). До уваги береться середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на хабі TTF за період 1-22 числа місяця постачання природного газу. Джерело даних: Powernext/EEX: https://www.powernext.com/spot-market-data

До уваги береться середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на хабі TTF за період 1-22 числа місяця постачання природного газу. Джерело даних: Powernext/EEX: https://www.powernext.com/spot-market-data різниця між ціною газу на газовому хабі TTF та кордоні України . Розраховується як сума двох складових. Перша – середньоарифметична різниця (спред) між хабом TTF та найближчим до України ліквідним хабом NCG для котирувань на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) за період 1-22 числа місяця постачання природного газу (Джерело даних: Powernext/EEX: https://www.powernext.com/spot-market-data).

. Розраховується як сума двох складових. Перша – середньоарифметична різниця (спред) між хабом TTF та найближчим до України ліквідним хабом NCG для котирувань на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) за період 1-22 числа місяця постачання природного газу (Джерело даних: Powernext/EEX: https://www.powernext.com/spot-market-data). Друга складова – транспортні витрати до кордону України від хабу NCG за найкоротшим маршрутом транспортування природного газу Німеччина – Австрія – Словаччина. Джерело даних для розрахунку: офіційні ресурси операторів ГТС або регулюючих органів країн, якими здійснюється транспортування (перелік додається).

тариф на вхід в українську ГТС на міждержавному з’єднанні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною, що сплачується оператору газотранспортної системи України кожним імпортером. Джерело даних: НКРЕКУ https://www.nerc.gov.ua/?id=18343

торгівельна надбавка на покриття витрат Нафтогазу, пов’язаних із реалізацією/постачанням споживачам природного газу, наприклад, витрат на зберігання газу та сплату відсотків за кредитними коштами. Торгівельна націнка дорівнює 1,917% згідно з рівнем, передбаченим пунктом 6 Постанови КМУ від 19.10.18 № 867 при здійсненні закупівлі газу власного видобутку.

Очікується, що затверджений урядом підхід до розрахунку ціни на газ для захищених споживачів діятиме до 30 квітня 2020 року. Нафтогаз розраховуватиме ціну за цими принципами щомісячно на січень-квітень 2020 року включно.

Затверджений порядок передбачає, що ціна на газ для українських захищених споживачів змінюватиметься відповідно до цінових тенденцій на європейському ринку. Ця ціна може коливатися як у бік зменшення, так і збільшення в залежності від ринкової ситуації, балансу попиту та пропозиції, погодних умов.

З 1 травня 2020 року Україна взяла на себе зобов’язання повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам і забезпечити умови для конкуренції в цьому сегменті.

Попередню вищу ціну скасовано

Оптова ціна 4,65 грн/куб. м діятиме замість квартальної гарантованої ціни, яку Нафтогаз запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року, а також раніше затвердженої місячної ціни на січень (5,5 грн за куб. м).

Нова, знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично для побутових споживачів, незалежно від того, яку ціну споживач обрав раніше – квартальну чи щомісячну. Побутовим споживачам не потрібно нікуди звертатися чи оформлювати будь-які документи.

Виробникам тепла (підприємствам ТКЕ та ОСББ) необхідно терміново оформити додаткові угоди з Нафтогазом про зменшення ціни на січень 2020 р.

Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від Нафтогазу «Газовий запас», можуть сплачувати поставки за зниженою ціною, невикористаний залишок коштів буде повернутий на рахунки споживачів в кінці опалювального сезону.

Інші складові роздрібної ціни

Нафтогаз розраховує лише рівень оптової ціни газу. Роздрібна ціна газу для кінцевих споживачів включає також інші компоненти, які визначаються урядом або регулятором НКРЕКП, зокрема:

- вартість транспортування газу магістральними та розподільними мережами (залежить від регіону, в якому постачається газ);

- гранична націнка роздрібних постачальників газу (газзбутів) 2,5%;

- ПДВ 20%.