Террористы атаковали нефтяные объекты в сирийском Баньясе

Террористы атаковали нефтяные объекты в Баньясе в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств.
Об этом сообщает сирийское государственные агентство САНА со ссылкой на министерство нефти, пишет Прайм.
«Министерство нефти: террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе», — пишет агентство.
Уточняется, что взрывные устройства заложили водолазы.
По данным агентства, ремонтные бригады уже ведут работы и устраняют неполадки для возобновления работы нефтеналивной станции.
Ранее «Терминал» писал, все месторождения нефти и газа в сирийской провинции Эр-Ракка, а также в «треугольнике» между провинциями Эр-Ракка, Хама и Хомс освобождены, начата работа по их восстановлению.