Террористы атаковали нефтяные объекты в сирийском Баньясе

Террористы атаковали нефтяные объекты в Баньясе в Сирии с помощью заложенных взрывных устройств.

Об этом сообщает сирийское государственные агентство САНА со ссылкой на министерство нефти, пишет Прайм.

«Министерство нефти: террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе», — пишет агентство.

Уточняется, что взрывные устройства заложили водолазы.

По данным агентства, ремонтные бригады уже ведут работы и устраняют неполадки для возобновления работы нефтеналивной станции.

Ранее «Терминал» писал, все месторождения нефти и газа в сирийской провинции Эр-Ракка, а также в «треугольнике» между провинциями Эр-Ракка, Хама и Хомс освобождены, начата работа по их восстановлению.

