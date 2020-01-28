Украина и ЕС должны разработать общую дорожную карту по реализации Европейского зеленого пакта – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает необходимым разработать общую с Европейским Союзом дорожную карту относительно достижения целей Европейского зеленого пакта (Green Deal).



«Предложил сегодня Франсу Тиммермансу, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого пакта, начать диалог относительно развития общей дорожной карты в этом направлении», – написал Гончарук в своем Telegram-канале из Брюсселя, где проходит Совет ассоциации Украина-ЕС под его председательством.

Он отметил важность синхронизации политики Украины с политикой стран-членов ЕС, в частности, в рамках Европейского зеленого пакта, поскольку правительство добивается того, чтобы Украина уже через пять лет соответствовала критериям, необходимым для членства в Евросоюзе.

«Программа правительства предусматривает амбициозную цель – через пять лет Украина будет соответствовать критериям членства в ЕС», — отметил он.

По словам Гончарука, Украина разделяет амбициозную цель Евросоюза до 2050 года сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу.

«Украина готова стати неотъемлемой частью этой истории успеха», – подчеркнул он.

Как сообщалось, «Зеленый пакт» представляет собой «дорожную карту» превращения Европы к 2050 году в первый «климатически нейтральный» континент, одновременно стимулируя экономику, улучшая здоровье и качество жизни людей, заботясь о природе, улучшая окружающую среду и обеспечивая социальную гармонию. В его рамках Еврокомиссия представит в ближайшие годы целый ряд инициатив и законопроектов. Он охватывает все отрасли экономики, особенно энергетику, металлургию, транспорт, сельское хозяйство.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении структуры направить из бюджета ЕС EUR100 млрд на переустройство наиболее проблемных с экологической точки зрения отраслей и регионов и развитие циркулярной экономики.