2020-01-29: Brent торгуется выше $60 за баррель

Обновлено: Январь 29, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-29: Brent торгуется выше $60 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром изменились в цене до 60,28 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,29%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,14 доллара за баррель, прибавив 1,23%.

Цены на нефть в среду растут второй день подряд после пятидневного падения на фоне ожиданий, что ОПЕК может продлить сокращение добычи, если вспышка коронавируса скажется на спросе, и снижения запасов в США, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на Brent выросли на 1,01% до $60,11 за баррель к 09:36 МСК. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI прибавили 1,03% до $54,03 за баррель.

ОПЕК хочет продлить текущее сокращение добычи нефти по крайней мере до июня, при этом рассматривается возможность усиления сокращений, если распространение нового коронавируса существенно повлияет на спрос на нефть в Китае, сообщили источники в ОПЕК.

«Дальнейшее продление — это большая вероятность, а более глубокое сокращение — это вероятность», — сказал один из источников в ОПЕК, добавив, что влияние китайского вируса на спрос на нефть прояснится в течение предстоящей недели.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет в Вене в марте.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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