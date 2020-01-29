2020-01-29: Brent торгуется выше $60 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в среду утром изменились в цене до 60,28 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,29%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,14 доллара за баррель, прибавив 1,23%.

Цены на нефть в среду растут второй день подряд после пятидневного падения на фоне ожиданий, что ОПЕК может продлить сокращение добычи, если вспышка коронавируса скажется на спросе, и снижения запасов в США, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на выросли на 1,01% до $60,11 за баррель к 09:36 МСК. Фьючерсы на американскую легкую прибавили 1,03% до $54,03 за баррель.

ОПЕК хочет продлить текущее сокращение добычи нефти по крайней мере до июня, при этом рассматривается возможность усиления сокращений, если распространение нового коронавируса существенно повлияет на спрос на нефть в Китае, сообщили источники в ОПЕК.

«Дальнейшее продление — это большая вероятность, а более глубокое сокращение — это вероятность», — сказал один из источников в ОПЕК, добавив, что влияние китайского вируса на спрос на нефть прояснится в течение предстоящей недели.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет в Вене в марте.