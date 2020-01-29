2020-01-29: Харьковская область лидирует в снижении цен на СУГ

29 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись незначительно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АГЗС Харьковской областях в сегменте СУГ.
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СПБТ на АЗС Харьковская область заняла 5-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговская (11,98 грн/л), Житомирской (11,98 грн/л) и Хмельницкой (12,05 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Харьковской области за день составило 0,13 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,09 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Харьковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,36 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 3 по 7 января 2020г и составляла 12,45 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Укрнафта (11.1)
- SUN OIL (11.26)
- Укргаздобыча (11.3)
- U.GO (11.3)
- Авиас Плюс (11.4)
- PRIME (11.5)
- Авиас (11.65)
- Хадо-Петрол (11.89)
- Вал Оил (11.9)
- TAT NEFT (12.12)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Харьковской области колебались в диапазоне от минимальных 10,99 грн/л. до максимальных 13,17 грн/л.