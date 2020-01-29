2020-01-29: Харьковская область лидирует в снижении цен на СУГ

29 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись незначительно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АГЗС Харьковской областях в сегменте СУГ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СПБТ на АЗС Харьковская область заняла 5-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговская (11,98 грн/л), Житомирской (11,98 грн/л) и Хмельницкой (12,05 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Харьковской области за день составило 0,13 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,09 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Харьковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,36 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 3 по 7 января 2020г и составляла 12,45 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (11.1)

SUN OIL (11.26)

Укргаздобыча (11.3)

U.GO (11.3)

Авиас Плюс (11.4)

PRIME (11.5)

Авиас (11.65)

Хадо-Петрол (11.89)

Вал Оил (11.9)

TAT NEFT (12.12)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Харьковской области колебались в диапазоне от минимальных 10,99 грн/л. до максимальных 13,17 грн/л.