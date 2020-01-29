Милованов повідомив про тенденцію зниження ціни на бензин в Україні

Обновлено: Январь 29, 2020. Тэги: ,

Милованов повідомив про тенденцію зниження ціни на бензин в Україні

В Україні помітно зменшились ціни на бензин у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Об этом пишет УНН.

“Наприкінці хотів би сказати про ціни на бензин. Нам досить часто задають питання, чому інфляція зменшується, чому курс посилюється, а ціни не падають. В мене статистика на бензин А95. В середньому по країні на початок січня 2019 року 28, 62 грн. на початок січня цього року 27,17 грн. тобто порівняно з минулим роком, на початок січня, більше ніж на 1-1,4 грн впала ціна. За сам місяць, на кінець місяця вона стала це менше, 26,55 грн. Тобто якщо порівнювати, ціни на бензин дійсно падають”, — сказав міністр.

З його слів, серед лідерів ринку відбувається та сама тенденція.

“Економіка працює. Ми працюємо з цим ринком і з іншими, слідкуємо за ринками, де ціни не реагують так як ми очікували, але ми бачимо, що в цьому конкретному прикладі ціни зменшуються порівняно з минулим роком”, — додав Милованов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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