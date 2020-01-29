Милованов повідомив про тенденцію зниження ціни на бензин в Україні

В Україні помітно зменшились ціни на бензин у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.



Об этом пишет УНН.

“Наприкінці хотів би сказати про ціни на бензин. Нам досить часто задають питання, чому інфляція зменшується, чому курс посилюється, а ціни не падають. В мене статистика на бензин А95. В середньому по країні на початок січня 2019 року 28, 62 грн. на початок січня цього року 27,17 грн. тобто порівняно з минулим роком, на початок січня, більше ніж на 1-1,4 грн впала ціна. За сам місяць, на кінець місяця вона стала це менше, 26,55 грн. Тобто якщо порівнювати, ціни на бензин дійсно падають”, — сказав міністр.

З його слів, серед лідерів ринку відбувається та сама тенденція.

“Економіка працює. Ми працюємо з цим ринком і з іншими, слідкуємо за ринками, де ціни не реагують так як ми очікували, але ми бачимо, що в цьому конкретному прикладі ціни зменшуються порівняно з минулим роком”, — додав Милованов.