Нафтогаз поверне залишок коштів за «газовий запас»

НАК «Нафтогаз України» поверне споживачам залишок коштів за «газовий запас», оскільки нова ціна газу для населення знизилася.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

«Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від Нафтогазу «газовий запас», можуть розраховуватись за поточне споживання газу за зниженою ціною, а залишок коштів повернеться на рахунок споживача», — зазначили у міністерстві.

Знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично.

«Населенню не потрібно нікуди звертатися і оформлювати будь-які документи, незалежно від того, яку ціну вони раніше обрали на січень 2020 року: гарантовану (квартальну) чи щомісячну», — зазначили у Мінекоенерго.

Читайте в «Терміналі», Олена Зеркаль призначена радником голови правління НАК «Нафтогаз України». До цього вона працювала в Міністерстві закордонних справ України, де відповідала за європейську інтеграцію, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії та брала участь в тристоронніх переговорах про «зимові пакети» поставок російського газу до України в 2014-2016 роках.