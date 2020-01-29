Нафтогаз знизив ціну газу для промисловості у лютому на 14-15%

Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на лютий 2020 року, вказавши, що ціни знизяться на 14-15%, залежно від умов постачання.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 661,00 — 5 208,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знизяться на 14% –15%, залежно від умов постачання», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Читайте в «Терміналі» ще, НАК «Нафтогаз України» поверне споживачам залишок коштів за «газовий запас», оскільки нова ціна газу для населення знизилася. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля. «Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від Нафтогазу «газовий запас», можуть розраховуватись за поточне споживання газу за зниженою ціною, а залишок коштів повернеться на рахунок споживача», — зазначили у міністерстві.