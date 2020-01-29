Нафтогаз знизив ціну газу для промисловості у лютому на 14-15%

Обновлено: Январь 29, 2020. Тэги: , , ,

Нафтогаз знизив ціну газу для промисловості у лютому на 14-15%

Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на лютий 2020 року, вказавши, що ціни знизяться на 14-15%, залежно від умов постачання.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 661,00 — 5 208,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знизяться на 14% –15%, залежно від умов постачання», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Читайте в «Терміналі» ще, НАК «Нафтогаз України» поверне споживачам залишок коштів за «газовий запас», оскільки нова ціна газу для населення знизилася. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля. «Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від Нафтогазу «газовий запас», можуть розраховуватись за поточне споживання газу за зниженою ціною, а залишок коштів повернеться на рахунок споживача», — зазначили у міністерстві.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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