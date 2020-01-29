Последнюю угольную ТЭЦ Стокгольма закроют весной 2020 года

Последний блок электростанции Vartaverket в Стокгольме, работающий на угле, закончит работу в конце текущего отопительного сезона.

Об этом сообщает во вторник энергетическая компания Fortum, пишет Прайм.

«Совместное предприятие Fortum Stockholm Exergi закроет свой последний угольный котел для производства электроэнергии и тепла на электростанции Vartaverket в Стокгольме в конце отопительного сезона весной 2020 года. Закрытие состоится на два года раньше, чем планировалось изначально», — говорится в сообщении.

В 2016 году Stockholm Exergi заменил большую часть старого угольного энергопроизводства Vartaverket биотопливом.

Stockholm Exergi — энергетическая компания, расположенная в Стокгольме, и принадлежащая городу Стокгольм и Fortum. У Stockholm Exergi более 800 тысяч клиентов. Кроме того, система централизованного охлаждения (система водяного кондиционирования) используется в более чем 400 больницах, центрах обработки данных и других предприятиях.

Читайте в «Терминале», Швеция решила избавиться от нефтяного миллиарда. Инвестиционная компания SPP Fonder AB, в управлении которой находятся $24 млрд, вывела средства из фирм по добыче и продаже ископаемых источников энергии.