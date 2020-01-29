Последнюю угольную ТЭЦ Стокгольма закроют весной 2020 года

Обновлено: Январь 29, 2020. Тэги: , , ,

Последнюю угольную ТЭЦ Стокгольма закроют весной 2020 года

Последний блок электростанции Vartaverket в Стокгольме, работающий на угле, закончит работу в конце текущего отопительного сезона.

Об этом сообщает во вторник энергетическая компания Fortum, пишет Прайм.

«Совместное предприятие Fortum Stockholm Exergi закроет свой последний угольный котел для производства электроэнергии и тепла на электростанции Vartaverket в Стокгольме в конце отопительного сезона весной 2020 года. Закрытие состоится на два года раньше, чем планировалось изначально», — говорится в сообщении.

В 2016 году Stockholm Exergi заменил большую часть старого угольного энергопроизводства Vartaverket биотопливом.

Stockholm Exergi — энергетическая компания, расположенная в Стокгольме, и принадлежащая городу Стокгольм и Fortum. У Stockholm Exergi более 800 тысяч клиентов. Кроме того, система централизованного охлаждения (система водяного кондиционирования) используется в более чем 400 больницах, центрах обработки данных и других предприятиях.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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