П’ять найбільших родовищ АТ «Укргазвидобування» виснажені на 79-90%.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

«Наводимо рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ компанії: Шебелинське — 89%, Західно-Хрестищенське – 90%, Яблунівське – 79%, Єфремівське – 82%, Мелехівське – 82%», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у 2019 році компанія відкрила три нові родовища з ресурсною базою 2,15 млрд кубометрів газу, підготувала до буріння об’єкти з ресурсною базою 17,7 млрд кубометрів газу.

«Ми багато інвестуємо у пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння. Зокрема, проводимо дорозвідку наявних площ і починаємо освоювати «грінфілди» – нові ділянки», — прокоментували у компанії.

Читайте в «Терміналі», від підприємства «Укргазвидобування» групи «Нафтогаз» надійде понад 23 млрд гривень ренти до державного бюджету України. Про це у Facebook написав глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв. «За право користуватись надрами група сплачує ренту. Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 23,26 млрд грн рентних платежів від підприємства групи Нафтогаз – Укргазвидобування. Частина сплаченої ренти йде до бюджетів місцевих громад. 1,16 млрд грн – саме таку суму впродовж 2019 року направили до місцевих бюджетів», — написав Коболєв.

