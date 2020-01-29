П’ять найбільших родовищ АТ «Укргазвидобування» виснажені на 79-90%

Обновлено: Январь 29, 2020. Тэги: , ,

П’ять найбільших родовищ АТ «Укргазвидобування» виснажені на 79-90%
П’ять найбільших родовищ АТ «Укргазвидобування» виснажені на 79-90%.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

«Наводимо рівень виснаженості топ-5 найбільших родовищ компанії: Шебелинське — 89%, Західно-Хрестищенське – 90%, Яблунівське – 79%, Єфремівське – 82%, Мелехівське – 82%», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у 2019 році компанія відкрила три нові родовища з ресурсною базою 2,15 млрд кубометрів газу, підготувала до буріння об’єкти з ресурсною базою 17,7 млрд кубометрів газу.

«Ми багато інвестуємо у пошук нових ресурсів, які дозволять компенсувати видобуток і природне падіння. Зокрема, проводимо дорозвідку наявних площ і починаємо освоювати «грінфілди» – нові ділянки», — прокоментували у компанії.

Читайте в «Терміналі», від підприємства «Укргазвидобування» групи «Нафтогаз» надійде понад 23 млрд гривень ренти до державного бюджету України. Про це у Facebook написав глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв. «За право користуватись надрами група сплачує ренту. Загалом до зведеного бюджету країни надійде близько 23,26 млрд грн рентних платежів від підприємства групи Нафтогаз – Укргазвидобування. Частина сплаченої ренти йде до бюджетів місцевих громад. 1,16 млрд грн – саме таку суму впродовж 2019 року направили до місцевих бюджетів», — написав Коболєв.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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