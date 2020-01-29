Развитие наземной ветроэнергетики в Германии в 2019 г замедлилось до темпов 90-х годов

По итогам прошлого года в Германии было установлено 325 наземных ветряных турбин общей установленной мощностью 1078 МВт. С учётом вывода их эксплуатации старых генераторов прирост ветроэнергетики на суше составил всего 981 МВт.

Это самый низкий результат за всю историю действия немецкого Закона о возобновляемых источниках энергии (EEG), принятого в 2000 году, пишут ЭлектроВести.

Средняя единичная мощность одной ветроустановки, подключённой в 2019 году, составила 3,3 МВт.

Установленная мощность ветроэнергетики на суше достигла 53912 МВт (третье место в мире после Китая и США).

Немецкая ассоциация ветроэнергетики (Bundesverband WindEnergie, BWE) прогнозирует, что в 2020 году в Германии будет введено в эксплуатацию 1,4-1,8 ГВт материковых ветровых электростанций.

Статистика развития офшорной ветроэнергетики показывает, что впервые за всю историю в Германии было построено больше ветровых электростанций на море, чем на суше (по мощности).

В 2019 году было введено в эксплуатацию 160 офшорных ветряных турбин общей мощностью 1111 МВт, в результате чего установленная мощность немецкой ветроэнергетики на море достигла 7516 МВт.

Таким образом, в сумме наземная и морская ветроэнергетика достигли 61428 МВт.

Согласно докладу «Сценарии к плану развития электрических сетей до 2035 года», подготовленному немецкими системными операторами, материковая ветроэнергетика должна вырасти к 2035 году до 84-98 ГВт, а офшорная до 27-31 ГВт.

Тем не менее, в 2019 году ветер и солнце впервые обошли уголь по выработке электроэнергии в Германии.

Читайте в «Терминале», Генеральный секретарь Всемирной ветроэнергетической ассоциации (WWEA) Штефан Гзангер считает, что аукционы в ветроэнергетике Германии имели негативные последствия для развития отрасли.