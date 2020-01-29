УЕБ сьогодні проводить електронні біржові торги за напрямком природний газ

На електронні біржові торги представлені позиції ТОВ «Крафт Енерджи»,ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ»,ТОВ «ЦЕНТРЕНЕРДЖИ», ТОВ «Українська Бурова Компанія».

Про це повідомляється на сайті компанії.

Електронні біржові торги за напрямком природний газ проводяться в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) відповідно до Правил біржової торгівлі на ТБ «Українська енергетична біржа» та Регламенту проведення електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа».

Брати участь в електронних біржових торгах можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що мають таке право згідно з чинним законодавством України, набувши статусу непостійного члена біржі.

Крок ціни — 12 грн.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 35-35-735, або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: application@ueex.com.ua.