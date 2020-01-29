Україна завершить опалювальний сезон з надлишком газу — Оржель

Обновлено: Январь 29, 2020. Тэги: , ,

Україна завершить опалювальний сезон з надлишком газу — Оржель

На зниження ціни на газ впливає велика кількість газу у сховищах України та Європи, тепла зима та фактор збереження транзиту територією України.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зважаючи на те, що зараз є дуже багато позитивних сигналів — зокрема, великі запаси газу у підземних газосховищах — у нас на 5,4 млрд більше, ніж у минулому році. Ми стовідсотково виходимо з надлишковими запасами із опалювального періоду», — сказав Оржель.

За його словами, надлишкові запаси зберігаються також у підземних сховищах Європи.

«Також тепла зима. Фактор наявності транзиту територією України, що також впливає. Це є тими драйверами, які впливають на зменшення цін в Україні, зменшення цін у Європі», — зазначив Оржель.

Читайте в «Терміналі», рішення Кабінету міністрів, яке надало можливість теплогенеруючим підприємствам знижувати чинні тарифи на тепло залежно від ринкових цін на газ, дозволяє вже зараз знизити суми в платіжках за комунальні послуги українців на 30%.

 

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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