Україна завершить опалювальний сезон з надлишком газу — Оржель

На зниження ціни на газ впливає велика кількість газу у сховищах України та Європи, тепла зима та фактор збереження транзиту територією України.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зважаючи на те, що зараз є дуже багато позитивних сигналів — зокрема, великі запаси газу у підземних газосховищах — у нас на 5,4 млрд більше, ніж у минулому році. Ми стовідсотково виходимо з надлишковими запасами із опалювального періоду», — сказав Оржель.

За його словами, надлишкові запаси зберігаються також у підземних сховищах Європи.

«Також тепла зима. Фактор наявності транзиту територією України, що також впливає. Це є тими драйверами, які впливають на зменшення цін в Україні, зменшення цін у Європі», — зазначив Оржель.

Читайте в «Терміналі», рішення Кабінету міністрів, яке надало можливість теплогенеруючим підприємствам знижувати чинні тарифи на тепло залежно від ринкових цін на газ, дозволяє вже зараз знизити суми в платіжках за комунальні послуги українців на 30%.