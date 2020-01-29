Укренерго виконало інвестпрограму 2019р на 95%

За оперативними даними у 2019 році відсоток виконання інвестпрограми НЕК «Укренерго» склав 95,2%.

При цьому за власні кошти компанії (тариф) у 2019 році було профінансовано проектів майже на 1,1 млрд грн, за кредитні від міжнародних фінансових організацій (МФО) — більше ніж на 1,9 млрд грн, повідомила пресслужба Укренерго.

Загальний обсяг інвестиційної програми 2019 року складає трохи більше 3 млрд грн.

«Високий відсоток виконання інвестпрограми для такої великої компанії, як Укренерго, завжди є складним завданням. Адже у нас багато великих складних проектів, які тривають роками і можуть коштувати по кілька мільярдів гривень. Але ми вже два роки поспіль показуємо найвищий за всю історію компанії результат. Вперше позначку 95% виконання Укренерго перетнуло у 2018 році (95,8%), і цього року ми підтвердили цей результат (95,2%). При цьому більше 3 млрд грн капітальних вкладень було профінансовано за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій. Такий підхід в розподілі джерел фінансування дозволяє уникнути різкого підвищення тарифу компанії. Адже відсоток по кредитам є низьким, і передбачає довготермінову розстрочку», — сказав керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

Серед об’єктів, профінансованих власним коштом, за рік введено в експлуатацію сім одиниць трансформаторного обладнання:

п’ять автотрансформаторів на підстанціях (ПС) 330 кВ «Кременчук» (4 АТ), «Рівне» (АТ-1), «Полтава» (АТ-3), «Гірнича» (АТ-1), «Білоцерківська» (АТ-2) та два реактори (Р-1, Р-6) на ПС 750 кВ «Західноукраїнська».

Більшість з них є частиною трансформаторної програми, яка передбачає заміну і встановлення 58 одиниць трансформаторного обладнання, що вичерпало свій нормативний ресурс експлуатації (25-30 років) і працює вже понад 40 років. Наразі в межах програми встановлено та введено в експлуатацію 26 одиниць трансформаторного обладнання.

В межах проектів, що фінансуються за кредитні кошти:

завершено будівництво заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ «Київська». Воно є частиною міжнародного інвестпроекту «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська», який фінансується за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Мета проекту — підвищити надійність енергопостачання київського енерговузла. Зокрема, збільшити можливість передачі електроенергії з Рівненської та Хмельницької.

введено в експлуатацію ПС 750 кВ «Каховська» з автотрансформатором (АТ-2) (потужність 3*333 МВА) та лінія електропередачі 35 кВ Чернянка – власні потреби ПС 750 кВ «Каховська». Об’єкт є частиною проекту будівництва «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ», що фінансується за кошти ЄБРР. Мета проекту — підвищити надійності роботи південної частини ОЕС України за рахунок зняття мережевих обмежень щодо видачі потужності Запорізької АЕС.

Крім того протягом року за рахунок міжнародних кредитів залучено фінансування:

€149 млн для проекту «Модернізація мережі електропередачі НЕК «Укренерго» (ЄБРР)

€ 8,6 млн для досліджень за проектом інтеграції ЕС України з ENTSO-E (KfW)

До Другого проекту з передачі електричної (ППЕ-2), який передбачає фінансується за кошти Світового банку (МБРР) та комплексну реконструкцію та переоснащення великої кількості підстанцій, додатково включено реконструкцію шести підстанцій Західної ЕС: ПС 330 кВ «Рівне», «Богородчани», «Івано-Франківськ», «Ковель» та ПС 220 кВ «Калуш» і «Борислав».