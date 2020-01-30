19 з 37 проблемних тепловиків погасила свої критичні борги за газопостачання

З 24 січня 2020 року 19 з 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж за використаний газ й уникли ризику відключенням від газопостачання.

Проте 18 виробників тепла все ще знаходяться у зоні ризику, оскільки не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО, повідомила пресслужба Нафтогазу.

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року.

Нафтогаз не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків.

За оперативними даними, станом на 29 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 406 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.). Нагадуємо, що відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., повинно бути здійснено до 25 січня 2020 року.

Таким чином, для уникнення відключення газопостачання з 01 лютого 2020 року підприємствам-боржникам необхідно у крайній термін сьогодні, 30 січня 2020 року, провести з Нафтогазом необхідні розрахунки (у тому числі з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.)