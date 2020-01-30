19 з 37 проблемних тепловиків погасила свої критичні борги за газопостачання

Обновлено: Январь 30, 2020. Тэги: , ,

19 з 37 проблемних тепловиків погасила свої критичні борги за газопостачання

 З 24 січня 2020 року 19 з 37 підприємств-боржників сплатили необхідний мінімальний платіж за використаний газ й уникли ризику відключенням від газопостачання.

Проте 18 виробників тепла все ще знаходяться у зоні ризику, оскільки не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО, повідомила пресслужба Нафтогазу.

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів у 18 населених пунктах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року.

Нафтогаз не має права постачати природний газ тепловикам, які неналежним чином виконують графік розрахунків.

За оперативними даними, станом на 29 січня 2020 р., таким підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 406 млн гривень (з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.). Нагадуємо, що відповідно до умов укладених договорів постачання природного газу, остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 р., повинно бути здійснено до 25 січня 2020 року.

Таким чином, для уникнення відключення газопостачання з 01 лютого 2020 року підприємствам-боржникам необхідно у крайній термін сьогодні, 30 січня 2020 року, провести з Нафтогазом необхідні розрахунки (у тому числі з урахуванням вартості газу, спожитого у грудні 2019 р.)

Автор:

(Всего статей: 7718)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: