2020-01-30: Мировые цены на нефть снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в четверг утром снизились в в цене до 59,21 доллара за баррель.



Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,00%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 52,83 доллара за баррель, потеряв 0,94%.

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне увеличения числа жертв коронавируса в Китае до 170 и отмены новых авиарейсов в крупные города страны, а также из-за роста запасов в США.

Фьючерсы на снизились на 1% до $59,21 за баррель к 08:46 МСК.

Фьючерсы на американскую легкую потеряли 1,1% до $52,76 за баррель.

Тем не менее цены на нефть стабилизировались в последние дни после обвала, в результате которого котировки упали до трехмесячных минимумов. Рынок пытается оценить масштаб влияния вируса на экономический рост и спрос на нефть и нефтепродукты.

«Нет убедительных доводов в пользу того, что нефть должна снизиться, пока мы не узнаем больше о том, насколько сильно пострадает спрос в результате эпидемии коронавируса», — сказал нефтяной аналитик компании Stratfor Грег Придди.

Второй рейс с эвакуированными из китайского города Ухань, где началась вспышка, приземлился в Японии в четверг, при этом у девяти человек наблюдались температура или кашель, сообщила телекомпания NHK. Число случаев заражения в Китае превысило 7.700.

Авиакомпании по всему миру приостанавливают или сокращают прямые рейсы в крупные города Китая, в то время как власти предупреждают об опасности таких поездок, а число пассажиров уменьшается.

Тем временем комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения позднее в четверг проведет еще одно заседание, чтобы вновь рассмотреть вопрос о том, следует ли признать быстрое распространение вируса глобальной чрезвычайной ситуацией.

Дополнительное давление на нефтяной рынок оказали данные Управления энергетической информации (EIA), указавшие на больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США за прошлую неделю — на 3,55 миллиона баррелей против прогноза в 0,48 миллиона баррелей.