2020-01-30: В рознице незначительно снизились цены на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 января 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.44 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 26.92 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.48 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 января 2020 г. подешевел на 0.18% (-2.0 коп/л) до 12.33 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.44 20.00 -0.03 -0.09 Бензин А-95 евро 26.92 21.00 -0.05 -0.08 Дизельное топливо Евро 26.48 22.03 -0.03 -0.07 Сжиженный газ 12.33 10.30 -0.18 -1.32

Для справки :

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