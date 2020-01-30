2020-01-30: В рознице незначительно снизились цены на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 30 января 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.44 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 26.92 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.48 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 30 января 2020 г. подешевел на 0.18% (-2.0 коп/л) до 12.33 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.44
|20.00
|-0.03
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|26.92
|21.00
|-0.05
|-0.08
|Дизельное топливо Евро
|26.48
|22.03
|-0.03
|-0.07
|Сжиженный газ
|12.33
|10.30
|-0.18
|-1.32
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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