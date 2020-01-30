Минэкоэнерго и профильные ВИЭ-организации в рамках переговоров при Энергосообществе договорились о направлениях работы

Обновлено: Январь 30, 2020. Тэги: , ,

Минэкоэнерго и профильные ВИЭ-организации в рамках переговоров при Энергосообществе договорились о направлениях работы

Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Украинская ветроэнергетическая ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) в ходе переговоров при Секретариате Энергетического сообщества (ЭС) по планируемым изменениям в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Украины договорились о направлениях работы в этой сфере и достижении по ним результатов в ближайшие две недели.

Согласно опубликованному в среду на сайте ЭС сообщению, к соответствующим соглашениям стороны пришли в ходе первой совместной переговорной сессии, состоявшейся 25 января, передает Энергореформа.

«Переговоры направлены на поиск оптимальных решений по ряду вопросов, связанных с украинским сектором возобновляемой энергии. Стороны договорились о нескольких рабочих направлениях и результатах на предстоящие две недели», – отмечено в сообщении ЭС.

Энергосообщество выступило медиатором в споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго с целью способствования сторонам в разработке оптимального решения для накопившихся с альтернативной генерацией проблем.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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