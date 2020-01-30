Минэкоэнерго и профильные ВИЭ-организации в рамках переговоров при Энергосообществе договорились о направлениях работы

Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Украинская ветроэнергетическая ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) в ходе переговоров при Секретариате Энергетического сообщества (ЭС) по планируемым изменениям в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Украины договорились о направлениях работы в этой сфере и достижении по ним результатов в ближайшие две недели.



Согласно опубликованному в среду на сайте ЭС сообщению, к соответствующим соглашениям стороны пришли в ходе первой совместной переговорной сессии, состоявшейся 25 января, передает Энергореформа.

«Переговоры направлены на поиск оптимальных решений по ряду вопросов, связанных с украинским сектором возобновляемой энергии. Стороны договорились о нескольких рабочих направлениях и результатах на предстоящие две недели», – отмечено в сообщении ЭС.

Энергосообщество выступило медиатором в споре между участниками ВИЭ и Минэкоэнерго с целью способствования сторонам в разработке оптимального решения для накопившихся с альтернативной генерацией проблем.