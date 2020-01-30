Судьба $2,9 млрд от «Газпрома» решится в дискуссии с правительством – глава «Нафтогаза»

Обновлено: Январь 30, 2020. Тэги: , , ,

Судьба $2,9 млрд от «Газпрома» решится в дискуссии с правительством – глава «Нафтогаза»

Перечисленные российским «Газпромом» в конце 2019 года $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража продолжают находиться на счетах НАК «Нафтогаз Украины», их дальнейшее распределение решится в ходе дискуссии с правительством.

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев, передает Энергореформа.

«Мы ждем дискуссию с правительством в отношении стратегии «Нафтогаза», и после этого будет принято решение, каким образом эти деньги оптимально можно потратить», – сказал он в эфире телеканала «Украина24″ 29 января.

Коболев подтвердил, что руководство компании рассматривает возможность направить треть этих средств на добычу, однако пока преждевременно об этом говорить.

«Пока они все (деньги от «Газпрома») находятся на наших счетах, и до завершения этой дискуссии, я думаю, было бы некорректно нам решать самим вопрос, как это тратить», – пояснил глава правления «Нафтогаза».

Он также выразил надежду, что с нынешним правительством удастся существенно пересмотреть условия корпоративного управления компанией, дав больше свободы ее менеджменту, в том числе отказавшись от утверждения полного финплана на заседании Кабинета министров.

Коболев отметил, что от изменений в корпоративном управлении госкомпаниями зависит также вопрос возможного продления контракта с ним как с главой правления «Нафтогаза».

«Мне интересно работать дальше, это очень интересная работа, которая приносит, в частности, много удовольствия, но важно понять, какими будут новые правила управления государственными компаниями», – сказал глава НАК, нынешний контракт с которым истекает в конце марта этого года.

Читайте в «Терминале» еще, НАК «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с российским ПАО «Газпром».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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