Тариф на транзит нефти из РФ по Беларуси вырастет более чем на 6% с февраля

Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит по территории Беларуси российской нефти, поэтому он вырастет с 1 февраля более чем на 6% в соответствии с ранее утвержденной сторонами методикой.

Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, пишет Прайм.

«Переговоры (с российской стороной — ред.) закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6% (в итоге составит рост тарифа — ред.), по-моему, 6,6%», — сказал министр журналистам.

Ранее «Терминал» писал, Россия скорректировала график поставок нефти в Беларусь из-за начала поставок в республику нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии; в январе поставит около 500 тысяч тонн нефти вместо изначально запланированных 750 тысяч.