ТБ «УЕБ» 30 січня проводить електронний аукціон з купівлі-продажу електричної енергії

ТБ «УЕБ» 30.01.2020, 15:00 проводить електронний аукціон № EPС-300120-15 з купівлі-продажу електричної енергії.

На електронний аукціон представлені позиції ТОВ «ЕНЕРДЖІКС», повідомила пресслужба УЕБ.

Електронні аукціони з купівлі-продажу електричної енергії у комерційній секції проводяться в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) у версії «Electric Power» відповідно до Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа».

До участі у аукціоні допускаються учасники аукціону — продавці та покупці, які пройшли відповідну реєстрацію ТБ «Українська енергетична біржа».

Зареєстровані ТБ «Українська енергетична біржа» учасники ринку електричної енергії, що планують брати участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії, повинні до 13 години 00 хвилин 30.01.2020 року подати до ПП БЕТС заявку на участь в аукціоні та забезпечити перерахування гарантійного внеску на поточний рахунок ТБ «Українська енергетична біржа», відкритий в уповноваженому банку на підставі та згідно зі сформованими в ПП БЕТС відповідними платіжними (розрахунковими) документами.

Електронний аукціон проходить з 15 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 30.01.2020 року. Якщо станом на 16 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то електронний аукціон продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

Крок аукціону становить 1 (одна) гривня за 1МВт•г.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 35-35-735, або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: application@ueex.com.ua.