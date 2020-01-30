ТБ «УЕБ» 30 січня проводить електронний аукціон з купівлі-продажу електричної енергії

Обновлено: Январь 30, 2020. Тэги: , ,

ТБ «УЕБ» 30 січня проводить електронний аукціон з купівлі-продажу електричної енергії

ТБ «УЕБ» 30.01.2020, 15:00 проводить електронний аукціон № EPС-300120-15 з купівлі-продажу електричної енергії.
На електронний аукціон представлені позиції ТОВ «ЕНЕРДЖІКС», повідомила пресслужба УЕБ.

Електронні аукціони з купівлі-продажу електричної енергії у комерційній секції проводяться в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (ПП БЕТС) у версії «Electric Power» відповідно до Регламентом організації та проведення електронних аукціонів з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в комерційних секціях на Товарній біржі «Українська енергетична біржа».

До участі у аукціоні допускаються учасники аукціону — продавці та покупці, які пройшли відповідну реєстрацію ТБ «Українська енергетична біржа».

Зареєстровані ТБ «Українська енергетична біржа» учасники ринку електричної енергії, що планують брати участь в аукціонах з купівлі-продажу електричної енергії, повинні до 13 години 00 хвилин 30.01.2020 року подати до ПП БЕТС заявку на участь в аукціоні та забезпечити перерахування гарантійного внеску на поточний рахунок ТБ «Українська енергетична біржа», відкритий в уповноваженому банку на підставі та згідно зі сформованими в ПП БЕТС відповідними платіжними (розрахунковими) документами.

Електронний аукціон проходить з 15 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 30.01.2020 року. Якщо станом на 16 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то електронний аукціон продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

Крок аукціону становить 1 (одна) гривня за 1МВт•г.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 35-35-735, або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: application@ueex.com.ua.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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