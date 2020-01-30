Укрнафта в 2019р збільшила видобуток нафти майже на 5%

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» у 2019 році збільшила видобуток нафти з конденсатом у порівнянні з 2018 роком на 4,7% — до 1,516 мільйона тонн, а видобуток газу — на 7,5%, до 1,163 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«У 2019 році «Укрнафта» збільшила видобуток нафти і конденсату та видобуток природного газу. Середньодобовий видобуток нафти та конденсату зріс на 4,6%, до 4,15 тисячі тонн/добу у порівнянні з показником 2018 року — 3,97 тисячі тонн/доба. Середньодобовий видобуток газу також продемонстрував збільшення з 2,96 мільйона м3/доба до 3,18 мільйона м3/доба», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що компанії вдалося досягти позитивних виробничих результатів в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на діючому фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

Повідомляється, що в компанії триває проект по впровадженню дистанційного моніторингу роботи свердловин, обладнаних установками електроцентробіжних помп. У 2019 році до системи додано 84 свердловини, і зараз система охоплює 196 свердловин. Загалом за минулий рік «Укрнафта» виконала 7 операцій гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (ВРХ) на 160 свердловинах, провела 57 операцій по інтенсифікації видобутку і вивела з простою 121 свердловину. Завдяки цим заходам компанії вдалося отримати додатково 173,4 тисячі тонн нафти та конденсату та 138,1 мільйона кубометрів природного газу.