Укрнафта в 2019р збільшила видобуток нафти майже на 5%

Обновлено: Январь 30, 2020. Тэги: , ,

Укрнафта в 2019р збільшила видобуток нафти майже на 5%

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» у 2019 році збільшила видобуток нафти з конденсатом у порівнянні з 2018 роком на 4,7% — до 1,516 мільйона тонн, а видобуток газу — на 7,5%, до 1,163 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«У 2019 році «Укрнафта» збільшила видобуток нафти і конденсату та видобуток природного газу. Середньодобовий видобуток нафти та конденсату зріс на 4,6%, до 4,15 тисячі тонн/добу у порівнянні з показником 2018 року — 3,97 тисячі тонн/доба. Середньодобовий видобуток газу також продемонстрував збільшення з 2,96 мільйона м3/доба до 3,18 мільйона м3/доба», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що компанії вдалося досягти позитивних виробничих результатів в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на діючому фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання.

Повідомляється, що в компанії триває проект по впровадженню дистанційного моніторингу роботи свердловин, обладнаних установками електроцентробіжних помп. У 2019 році до системи додано 84 свердловини, і зараз система охоплює 196 свердловин. Загалом за минулий рік «Укрнафта» виконала 7 операцій гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (ВРХ) на 160 свердловинах, провела 57 операцій по інтенсифікації видобутку і вивела з простою 121 свердловину. Завдяки цим заходам компанії вдалося отримати додатково 173,4 тисячі тонн нафти та конденсату та 138,1 мільйона кубометрів природного газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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