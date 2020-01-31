2020-01-31: Цена на нефть Brent снова ниже $60 за баррель

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-01-31: Цена на нефть Brent снова ниже $60 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром изменились в цене до 59,41 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,92%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,17 доллара за баррель, прибавив 1,98%.

Черное золото дорожает на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю, пишет «Investing.com».

Тем не менее, нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года. Цены на нефть упали почти на 9% за последние две недели на опасениях, что глобальный спрос на нефть упадет из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом, которая уже привела к ограничению авиаперелетов.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом обнаружены в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом, гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $59,45 за баррель, что на $1,16 (1,99%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,52 (2,54%), до $58,29 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,05 (2,01%) — до $53,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $52,14 за баррель, опустившись на $1,19 (2,23%) по сравнению с предыдущей сессией.

В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI — на 13%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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