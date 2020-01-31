2020-01-31: Столица — лидер недельного снижения цен на СУГ

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-01-31: Столица — лидер недельного снижения цен на СУГ

На неделе в 25 по 31 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись слабо. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в столице  в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киев занял 22-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (11,91 грн/л), Черниговской (11,94 грн/л) и Харьковской (11,95 грн/л) и областях.

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Понижение средней розничной цены на СУГ в Киеве за неделю составило 0,35 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,58 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в столице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 0,45 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 3 по 9 января 2020гг и составляла 13,03 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

    • Mango    (11.45)
    • Росукрэнерго (11.55)
    • Авантаж 7  (11.55)
    • БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (11.65)
    • AMIC  (11.69)
    • Chipo  (12.0)
    • Luxwen  (12.09)
    • UPG (12.2)
    • Formula  (12.25)
    • AVIA  (12.25)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киеве колебались в диапазоне от минимальных 11,45 грн/л. до максимальных 13,37 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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