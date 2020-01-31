2020-01-31: Столица — лидер недельного снижения цен на СУГ

На неделе в 25 по 31 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись слабо. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в столице в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киев занял 22-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (11,91 грн/л), Черниговской (11,94 грн/л) и Харьковской (11,95 грн/л) и областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Киеве за неделю составило 0,35 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,58 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в столице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,45 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 3 по 9 января 2020гг и составляла 13,03 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (11.45)



Росукрэнерго (11.55)



Авантаж 7 (11.55)



БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (11.65)



AMIC (11.69)



Chipo (12.0)



Luxwen (12.09)



UPG (12.2)



Formula (12.25)



AVIA (12.25)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киеве колебались в диапазоне от минимальных 11,45 грн/л. до максимальных 13,37 грн/л.