2020-01-31: Столица — лидер недельного снижения цен на СУГ

На неделе в 25 по 31 января 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись слабо. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в столице в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киев занял 22-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (11,91 грн/л), Черниговской (11,94 грн/л) и Харьковской (11,95 грн/л) и областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Киеве за неделю составило 0,35 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,58 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в столице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,45 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 3 по 9 января 2020гг и составляла 13,03 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Mango (11.45)
- Росукрэнерго (11.55)
- Авантаж 7 (11.55)
- БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (11.65)
- AMIC (11.69)
- Chipo (12.0)
- Luxwen (12.09)
- UPG (12.2)
- Formula (12.25)
- AVIA (12.25)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киеве колебались в диапазоне от минимальных 11,45 грн/л. до максимальных 13,37 грн/л.