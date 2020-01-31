Експерти СБ та ЄК поділилися досвідом підтримки вугільних регіонів у перехідному періоді

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: ,

Експерти СБ та ЄК поділилися досвідом підтримки вугільних регіонів у перехідному періоді

На технічній нараді обговорили важливість взаємодії центральних органів виконавчої влади, зокрема, Мінекоенерго, місцевих органів влади, громад та міжнародних інституцій під час планування та реалізації реконверсії вугільних регіонів.

Світові тенденції щодо скорочення вугледобування вимагають комплексних та орієнтованих на громади та конкретних людей програм щодо переорієнтації регіонів вуглевидобутку та суміжних виробництв на інші види економічної діяльності, пише пресслужба міністерства.

Україна розділяє загальносвітову тенденцію з декарбонізації економіки та боротьбу зі змінами клімату. Світовий банк за підтримки Європейської Комісії та інших міжнародних фінансових інституцій готовий надати підтримку у пом’якшенні соціальних та екологічних наслідків в рамках реструктуризації вугільної промисловості та переходу до зеленої економіки, а також соціально-економічної реконверсії вугільних регіонів.

Майкл Стенлі від Світового банку та Торстен Воллерт від Європейської Комісії зазначили, що Платформа для вугільних регіонів на етапі переходу для Західних Балкан та України може стати інструментом для реалізації проектів, які зменшуватимуть залежність регіонів від вугільної промисловості.

«Реконверсія вугільних регіонів має відбуватися з урахуванням кращого світового досвіду. Особливу увагу слід приділити пом’якшенню соціальних, економічних та екологічних наслідків. Люди – наш головний пріоритет», — відзначив Станіслав Ковалевський.

Також на нараді були присутні представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій, Державної служби зайнятості, Волинської та Львівської обласних державних адміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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