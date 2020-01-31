Експерти СБ та ЄК поділилися досвідом підтримки вугільних регіонів у перехідному періоді

На технічній нараді обговорили важливість взаємодії центральних органів виконавчої влади, зокрема, Мінекоенерго, місцевих органів влади, громад та міжнародних інституцій під час планування та реалізації реконверсії вугільних регіонів.

Світові тенденції щодо скорочення вугледобування вимагають комплексних та орієнтованих на громади та конкретних людей програм щодо переорієнтації регіонів вуглевидобутку та суміжних виробництв на інші види економічної діяльності, пише пресслужба міністерства.

Україна розділяє загальносвітову тенденцію з декарбонізації економіки та боротьбу зі змінами клімату. Світовий банк за підтримки Європейської Комісії та інших міжнародних фінансових інституцій готовий надати підтримку у пом’якшенні соціальних та екологічних наслідків в рамках реструктуризації вугільної промисловості та переходу до зеленої економіки, а також соціально-економічної реконверсії вугільних регіонів.

Майкл Стенлі від Світового банку та Торстен Воллерт від Європейської Комісії зазначили, що Платформа для вугільних регіонів на етапі переходу для Західних Балкан та України може стати інструментом для реалізації проектів, які зменшуватимуть залежність регіонів від вугільної промисловості.

«Реконверсія вугільних регіонів має відбуватися з урахуванням кращого світового досвіду. Особливу увагу слід приділити пом’якшенню соціальних, економічних та екологічних наслідків. Люди – наш головний пріоритет», — відзначив Станіслав Ковалевський.

Також на нараді були присутні представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій, Державної служби зайнятості, Волинської та Львівської обласних державних адміністрацій, Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій.