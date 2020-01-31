Голова біржового комітету ТБ “УЕБ” — Олексій Дубовський виступить на Українському енергетичному форумі 2020

Українська енергетична біржа візьме участь в Українському енергетичному форумі, що відбудеться у Києві з 25 по 27 лютого 2020 року у приміщенні готелю «Інтерконтиненталь».
Про це повідомляє пресслужба УЕБ.
Одним із доповідачів форуму став Олексій Дубовський, Голова біржового комітету Української енергетичної біржі. Він представить доповідь на тему «Розвиток біржової торгівлі енергоресурсами в Україні».
Також на форумі очікуються виступи провідних експертів сфери енергетики, міжнародних спеціалістів, інвесторів, представників компаній. Буде обговорено тему анбандлінгу Оператора ГТС та транзитну угоду з Газпромом разом з представниками компаній, що безпосередньо брали участь у цих процесах.
У програмі форуму буду піднято такі теми:
- огляд енергетичної стратегії нового уряду до 2030 року
- останні новини з переговорів щодо транзиту газу та аналіз змін в моделях постачання
- потенціал використання скрапленого природного газу (LNG) як життєздатної альтернативи для диверсифікації енергоресурсів
- представлення нових міжнародних проектів, спрямованих на енергетичну незалежність
- знайомство з новими незалежними операторами газорозподільної системи
- підсумки першого року кампанії видачі онлайн ліцензій для розвідки та видобутку
- огляд перших шести місяців існування лібералізованого ринку електроенергії
- останні новини щодо «зеленого тарифу» та аукціонів відновлюваної енергетики
Нагадуємо, що всі хто реєструється онлайн через Українську Енергетичну Біржу отримують право на 15% знижку. Для цього на сторінці реєстрації необхідно ввести код: EUC015mUEEX.
Українська енергетична біржа є постійним учасником форуму, що проходить вже 11-й рік поспіль. Організатором форуму виступає Інститут Адама Сміта. Цього року на форумі очікується понад 450 делегатів. Це можливість для всіх учасників взяти участь в інтенсивному діалозі експертів, та оцінити перспективи енергетичної галузі у 2020 році.