Голова біржового комітету ТБ “УЕБ” — Олексій Дубовський виступить на Українському енергетичному форумі 2020

Українська енергетична біржа візьме участь в Українському енергетичному форумі, що відбудеться у Києві з 25 по 27 лютого 2020 року у приміщенні готелю «Інтерконтиненталь».

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Одним із доповідачів форуму став Олексій Дубовський, Голова біржового комітету Української енергетичної біржі. Він представить доповідь на тему «Розвиток біржової торгівлі енергоресурсами в Україні».

Також на форумі очікуються виступи провідних експертів сфери енергетики, міжнародних спеціалістів, інвесторів, представників компаній. Буде обговорено тему анбандлінгу Оператора ГТС та транзитну угоду з Газпромом разом з представниками компаній, що безпосередньо брали участь у цих процесах.

У програмі форуму буду піднято такі теми:

огляд енергетичної стратегії нового уряду до 2030 року

останні новини з переговорів щодо транзиту газу та аналіз змін в моделях постачання

потенціал використання скрапленого природного газу (LNG) як життєздатної альтернативи для диверсифікації енергоресурсів

представлення нових міжнародних проектів, спрямованих на енергетичну незалежність

знайомство з новими незалежними операторами газорозподільної системи

підсумки першого року кампанії видачі онлайн ліцензій для розвідки та видобутку

огляд перших шести місяців існування лібералізованого ринку електроенергії

останні новини щодо «зеленого тарифу» та аукціонів відновлюваної енергетики

Нагадуємо, що всі хто реєструється онлайн через Українську Енергетичну Біржу отримують право на 15% знижку. Для цього на сторінці реєстрації необхідно ввести код: EUC015mUEEX.

Українська енергетична біржа є постійним учасником форуму, що проходить вже 11-й рік поспіль. Організатором форуму виступає Інститут Адама Сміта. Цього року на форумі очікується понад 450 делегатів. Це можливість для всіх учасників взяти участь в інтенсивному діалозі експертів, та оцінити перспективи енергетичної галузі у 2020 році.