Голова біржового комітету ТБ “УЕБ” — Олексій Дубовський виступить на Українському енергетичному форумі 2020

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: , ,

Голова біржового комітету ТБ “УЕБ” — Олексій Дубовський виступить на Українському енергетичному форумі 2020

Українська енергетична біржа візьме участь в Українському енергетичному форумі, що відбудеться у Києві з 25 по 27 лютого 2020 року у приміщенні готелю «Інтерконтиненталь».

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Одним із доповідачів форуму став Олексій Дубовський, Голова біржового комітету Української енергетичної біржі. Він представить доповідь на тему «Розвиток біржової торгівлі енергоресурсами в Україні».

Також на форумі очікуються виступи провідних експертів сфери енергетики, міжнародних спеціалістів, інвесторів, представників компаній. Буде обговорено тему анбандлінгу Оператора ГТС та транзитну угоду з Газпромом разом з представниками компаній, що безпосередньо брали участь у цих процесах.

У програмі форуму буду піднято такі теми:

  • огляд енергетичної стратегії нового уряду до 2030 року
  • останні новини з переговорів щодо транзиту газу та аналіз змін в моделях постачання
  • потенціал використання скрапленого природного газу (LNG) як життєздатної альтернативи для диверсифікації енергоресурсів
  • представлення нових міжнародних проектів, спрямованих на енергетичну незалежність
  • знайомство з новими незалежними операторами газорозподільної системи
  • підсумки першого року кампанії видачі онлайн ліцензій для розвідки та видобутку
  • огляд перших шести місяців існування лібералізованого ринку електроенергії
  • останні новини щодо «зеленого тарифу» та аукціонів відновлюваної енергетики

Нагадуємо, що всі хто реєструється онлайн через Українську Енергетичну Біржу отримують право на 15% знижку. Для цього на сторінці реєстрації необхідно ввести код: EUC015mUEEX.

Українська енергетична біржа є постійним учасником форуму, що проходить вже 11-й рік поспіль. Організатором форуму виступає Інститут Адама Сміта. Цього року на форумі очікується понад 450 делегатів. Це можливість для всіх учасників взяти участь в інтенсивному діалозі експертів, та оцінити перспективи енергетичної галузі у 2020 році.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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