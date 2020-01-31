Гончарук розповів, де можна буде придбати ліцензії на видобуток надр

Продаж ліцензій на видобуток надр відбуватиметься виключно через е-аукціони Prozorro.Продажі.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
“Доручив головам ОДА спільно з Держгеонадр розмістити електронний „Інвестиційний атлас надрокористувача“ на офіційних веб-сайтах — у ньому визначено перелік об’єктів, які можуть зацікавити інвесторів. Закликав органи місцевого самоврядування максимально долучитися до наповнення Атласу та забезпечити надання конкретних інвестиційних пропозицій”, — написав Гончарук.
За його словами, “збагачення корупціонерів за рахунок природних копалин — неприпустима історія”.
“Надра України „працюватимуть“ виключно на користь українського народу”, — резюмував він.