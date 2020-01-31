Немецкие автоконцерны приостанавливают производство в Китае

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: , ,

Немецкие автоконцерны приостанавливают производство в Китае

Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen приостанавливают производство на своих заводах в КНР из-за вызванной коронавирусом эпидемии.

Об этом пишет DW.

BMW продлевает на одну неделю до 10 февраля каникулы по случаю китайского Нового года на трех заводах в мегаполисе Шеньян, сообщил представитель концерна в Мюнхене в четверг, 30 января.

С понедельника, 3 февраля работу на предприятиях возобновят лишь офисные сотрудники, которые будут работать из дома. В Шеньяне находится крупнейший в мире филиал BMW: здесь около 10 тысяч работников ежегодно производят до полумиллиона автомобилей и моторов.

Между тем Volkswagen приостановил до 10 февраля совместное производство с Shanghai Automotive Group и First Automotive Works. Возобновление работы будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, говорится в сообщениях немецких автоконцернов.

Примеру немецких автопроизводителей последовал шведский концерн Volvo. В четверг стало известно, что в связи с коронавирусной эпидемией новогодние каникулы на его предприятиях в Китае продлены по крайне мере до 9 февраля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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