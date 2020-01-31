НКРЕКП побачила можливе маніпулювання на ринку електричної енергії

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: , ,

НКРЕКП побачила можливе маніпулювання на ринку електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за результатом розгляду оперативної інформації щодо результатів торгів ринку «на добу наперед», розміщеної на сайті ДП «Оператор ринку», було відмічено значне зменшення учасниками ринку цін у заявках на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» у січні 2020 року, що може свідчити про маніпулювання ринком.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Зважаючи на зазначене, НКРЕКП листом від 29 січня 2020 року № 1145/28.1/7-20 звернулась до ДП «Оператор ринку» щодо надання роз’яснення щодо такої ситуації та надання переліку учасників ринку «на добу наперед», подані заявки на продаж електричної енергії яких містили необґрунтовані ціни та обсяги, значно змінені у порівнянні із попередніми розрахунковими періодами.
Так, ДП «Оператор ринку» листом від 30 січня 2020 року № 01/31-246 було надано до НКРЕКП перелік учасників ринку (серед яких більшість трейдерів та електропостачальників), які в заявках на продаж електричної енергії на ринку «на добу наперед» протягом 30 — 31 січня 2020 року встановили мінімальні погодинні ціни продажу, що може свідчити про маніпуляцію. При цьому відсутнє підтвердження вказаних заявок реальними обсягами електричної енергії.

Варто зазначити, що відповідно до пункту 4.4 глави 4 Правил поведінки на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, що є додатоком 7 до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308 (Правила поведінки), учасникам ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку заборонено:

1) подавати на торги на РДН/ВДР за попередньою домовленістю з будь-яким іншим не пов’язаним відносинами контролю учасником РДН/ВДР заявки на продаж та купівлю електричної енергії з однаковими цінами та обсягами;
2) здійснювати будь-які узгоджені дії, у тому числі проводити попередні домовленості щодо торгівлі на РДН та/або ВДР, що можуть змінити формування цін, за рахунок справедливої конкурентної взаємодії між попитом і пропозицією;
3) використовувати інсайдерську інформацію;
4) здійснювати маніпулювання ринком.

Відповідно до пункту 1.4 глави 1 Правил поведінки маніпулювання ринком – це подання будь-якої заявки на торги РДН або ВДР, що:

  • дає або може давати неправдиві чи такі, що вводять в оману, сигнали щодо пропозиції, попиту або ціни продукту, якого така заявка стосується;
  • встановлює або є спробою встановити особами учасника або учасниками РДН/ВДР, які діють узгоджено, ціну одного або кількох продуктів на штучному рівні, якщо учасник, який подав заявку на торги, не довів, що підстави для цього є законними та що така заявка відповідає прийнятій ринковій практиці на відповідних оптових ринках електричної енергії.

Зважаючи на зазначене, встановлення учасником ринку у своїй заявці на продаж електричної енергії ціни на штучному рівні за умови, що учасник, який подав таку заявку на торги, не довів, що підстави для цього є законними та що така заявка відповідає прийнятій ринковій практиці на відповідних оптових ринках електричної енергії, може бути розцінено як порушення Правил поведінки та, відповідно, маніпулювання ринком.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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