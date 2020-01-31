Оператор ГТС оголосив закупівлю газу для виробничих потреб на 9,15 млрд

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: , ,

Оператор ГТС оголосив закупівлю газу для виробничих потреб на 9,15 млрд

Новий оператор газотранспортної системи ТОВ «Оператор ГТС України» оголосило закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб на загальну суму 9,15 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

«Оголосили нашу першу велику закупівлю газу для виробничо-технологічних потреб — 1,76 млрд кубометрів на 9,15 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Оператор повертає стандартну практику заключення угод із закупівель газу.

«Тепер в проекті договору максимальний термін оплати поставок Оператором ГТС – до 30 днів», — зазначається в повідомленні.

Подання тендерних пропозицій до 17 лютого.

«Запрошуємо трейдерів взяти активну участь в торгах. Також найближчим часом плануємо додатково оголосити 2 тестові тендери на закупівлю газу безпосередньо на «митному складі», — додали у компанії.

«Термінал» писал, щорічно оператори газорозподільних мереж (облгази) несанкціоновано відбирають з газотранспортної системи газ на суму близько 10 мільярдів гривень. Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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