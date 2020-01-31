Оператор ГТС оголосив закупівлю газу для виробничих потреб на 9,15 млрд

Новий оператор газотранспортної системи ТОВ «Оператор ГТС України» оголосило закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб на загальну суму 9,15 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.
«Оголосили нашу першу велику закупівлю газу для виробничо-технологічних потреб — 1,76 млрд кубометрів на 9,15 млрд грн», — йдеться у повідомленні.
Оператор повертає стандартну практику заключення угод із закупівель газу.
«Тепер в проекті договору максимальний термін оплати поставок Оператором ГТС – до 30 днів», — зазначається в повідомленні.
«Запрошуємо трейдерів взяти активну участь в торгах. Також найближчим часом плануємо додатково оголосити 2 тестові тендери на закупівлю газу безпосередньо на «митному складі», — додали у компанії.
«Термінал» писал, щорічно оператори газорозподільних мереж (облгази) несанкціоновано відбирають з газотранспортної системи газ на суму близько 10 мільярдів гривень. Про це заявив на брифінгу генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.