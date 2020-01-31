Понад сто представників учасників закупівель та замовників взяли участь у семінарі проекту «Ліга антитрасту»

Обновлено: Январь 31, 2020. Тэги: , , , , ,

Понад сто представників учасників закупівель та замовників взяли участь у семінарі проекту «Ліга антитрасту»

«Ліга антитрасту» успішно провела перший семінар для учасників закупівель і оголосила наступний «Картелі та змови. Лайфхаки».

Понад сто представників учасників закупівель та замовників взяли участь у першому семінарі проекту «Ліга антитрасту» 29 січня у Mercure Kyiv Congress Centre, повідомила пресслужба «Ліги антитрасту», пише «Термінал».

Семінар «Публічні закупівлі. Лайфхаки» за підтримки «Дзеркала тижня» та юридичних партнерів -компаній ADS Legal Group, ADVANQ та ЮА «Абсолют», провели державні уповноважені АМКУ у 2015-2019 роках Агія Загребельська і Анна Артеменко, партнер юридичної компанії «Правое дело» Микола Смирнов, засновник проекту «Clarity» програміст Ярослав Гарагуц, керівниця напряму публічних закупівель USAID/UK aid Тетяна Лісовська, консультант з публічних закупівель Наталія Заєць, консультант Європейського банку реконструкції та розвитку Олександр Шатковський, редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов.

В ході одноденного заходу були розкриті різні аспекти закупівель: як краще складати скарги для підвищення шансів на перемогу, які новинки несе зміна закупівельного законодавства у квітні,  нюанси підготовки тендерних пропозицій та особливості електронних майданчиків системи «Прозорро», як добросовісним учасникам тендерів діяти у зіткненні зі змовниками у медіа-просторі, концесії як альтернативний механізм взаємодії бізнесу з державою.

З вітальним словом до присутніх звернулась заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, яка також працювала в Антимонопольному комітеті. Модератором семінару виступив засновник «Наших грошей» Олекса Шалайський.

Вже відкрита реєстрація на наступний семінар «Картелі та змови. Лайфхаки» 2 квітня. Реєстрація за посиланням. Учасники дізнаються як і за допомогою яких інструментів професіонали виявляють змовників, як доводять змови в АМКУ і захищають рішення в суді, як добиватись дієвого покарання для недобросовісних конкурентів, який зв’язок є між картелями і кримінальним кодексом, та як впровадити ефективний комплаєнс. Серед спікерів заплановано виступ представників НАБУ, що мають досвід викриття змов у закупівлях.

Перше запрошення на наступний семінар отримала юрист Неллі Ященко, яка за оцінкою модератора поставила найкраще питання спікерам «Публічних закупівель. Лайфхаки» в ході Q&A сесії.

«Термінал» писав, ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» запрошує  29 січня 2020 року взяти участь у першому семінарі освітнього проекту «Ліга антитрасту» — «Публічні закупівлі. Лайфхаки».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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