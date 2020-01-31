Понад сто представників учасників закупівель та замовників взяли участь у семінарі проекту «Ліга антитрасту»

«Ліга антитрасту» успішно провела перший семінар для учасників закупівель і оголосила наступний «Картелі та змови. Лайфхаки».

Понад сто представників учасників закупівель та замовників взяли участь у першому семінарі проекту «Ліга антитрасту» 29 січня у Mercure Kyiv Congress Centre, повідомила пресслужба «Ліги антитрасту», пише «Термінал».

Семінар «Публічні закупівлі. Лайфхаки» за підтримки «Дзеркала тижня» та юридичних партнерів -компаній ADS Legal Group, ADVANQ та ЮА «Абсолют», провели державні уповноважені АМКУ у 2015-2019 роках Агія Загребельська і Анна Артеменко, партнер юридичної компанії «Правое дело» Микола Смирнов, засновник проекту «Clarity» програміст Ярослав Гарагуц, керівниця напряму публічних закупівель USAID/UK aid Тетяна Лісовська, консультант з публічних закупівель Наталія Заєць, консультант Європейського банку реконструкції та розвитку Олександр Шатковський, редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов.

В ході одноденного заходу були розкриті різні аспекти закупівель: як краще складати скарги для підвищення шансів на перемогу, які новинки несе зміна закупівельного законодавства у квітні, нюанси підготовки тендерних пропозицій та особливості електронних майданчиків системи «Прозорро», як добросовісним учасникам тендерів діяти у зіткненні зі змовниками у медіа-просторі, концесії як альтернативний механізм взаємодії бізнесу з державою.

З вітальним словом до присутніх звернулась заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді, яка також працювала в Антимонопольному комітеті. Модератором семінару виступив засновник «Наших грошей» Олекса Шалайський.

Вже відкрита реєстрація на наступний семінар «Картелі та змови. Лайфхаки» 2 квітня. Реєстрація за посиланням. Учасники дізнаються як і за допомогою яких інструментів професіонали виявляють змовників, як доводять змови в АМКУ і захищають рішення в суді, як добиватись дієвого покарання для недобросовісних конкурентів, який зв’язок є між картелями і кримінальним кодексом, та як впровадити ефективний комплаєнс. Серед спікерів заплановано виступ представників НАБУ, що мають досвід викриття змов у закупівлях.

Перше запрошення на наступний семінар отримала юрист Неллі Ященко, яка за оцінкою модератора поставила найкраще питання спікерам «Публічних закупівель. Лайфхаки» в ході Q&A сесії.

«Термінал» писав, ГО «Рада захисту конкуренції та споживачів» запрошує 29 січня 2020 року взяти участь у першому семінарі освітнього проекту «Ліга антитрасту» — «Публічні закупівлі. Лайфхаки».