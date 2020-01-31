ТБ «УЕБ» 4 лютого проведе біржовий аукціон з продажу скрапленого газу

Біржові аукціони в електронній торговій системі проходять в Програмному продукті «Біржова електронна торгова система» (далі — ПП БЕТС) у відповідності з Регламентом організації та проведення біржових аукціонів в електронній торговій системі з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку на Товарній біржі «Українська енергетична біржа».

Про це повідомляється на сайті УЕБ.

Покупцям, що бажають прийняти участь в біржовому аукціоні з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку № 182СГ-УЕБ (далі — аукціон), необхідно до 18 години 00 хвилин 03.02.2020 року подати заявки на участь в аукціоні та до 18 години 00 хвилин 03.02.2020 року внести гарантійний внесок у розмірі 5 (п’ять) відсотків від загального обсягу закупівлі, згідно сформованих в ПП БЕТС рахунків-фактур на один з рахунків Біржі:

1) № UA883006140000026006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку 300614;

2) № UA503004650000026005300394670 в АТ «Ощадбанк», код банку 300465.

Реєстрація допущених до аукціону учасників в ПП БЕТС розпочинається у день проведення аукціону 04.02.2020 року о 10 годині 00 хвилин та завершується о 10 годині 50 хвилин. Незареєстровані учасники до участі в аукціоні не допускаються. У разі, якщо Покупець подав заявку на участь в аукціоні, але не зареєструвався в ПП БЕТС в періоді «Реєстрація учасників», сума гарантійного внеску Покупцю не повертається, а перераховується Продавцю в повному обсязі

Торгова сесія проходить в ПП БЕТС 04.02.2020 року з 11 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин. Якщо станом на 13 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то торгова сесія продовжується до завершення торгів по останньому з лотів, по якому відбуваються торги.

Для концентрації попиту та пропозиції, а також економії часу проведення аукціону, позиції виставляються на торги одночасно, а лоти всередині позиції торгуються послідовно один за одним. Кожний наступний лот в позиції виставляється на торги за ціною завершення торгів по попередньому лоту позиції, за умови, що попередній лот не був виставлений на торги методом прийняття Продавцем зустрічної пропозиції, або Продавець власноруч не скоригував цінові умови позиції.

Крок аукціону становить 10 (десять) гривень.

Переможці аукціону протягом 3 (трьох) днів сплачують Біржі комісійний збір у розмірі 0,049 (нуль цілих сорок дев’ять тисячних) відсотка від вартості придбаної продукції згідно сформованого в ПП БЕТС рахунку.

Заявки на акредитацію журналістів та працівників засобів масової інформації на аукціони, що проводяться в ПП БЕТС, приймаються ТБ «Українська енергетична біржа» на е-mail: auction@ueex.com.ua.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 35-35-735 або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: auction@ueex.com.ua.