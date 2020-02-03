Практичний семінар «Картелі та змови. Лайфхаки» відбудеться 2 квітня — «Ліга антитрасту»

Обновлено: Февраль 03, 2020. Тэги: , ,

Практичний семінар «Картелі та змови. Лайфхаки» відбудеться 2 квітня — «Ліга антитрасту»

Хто в країні головний: картелі чи конкуренція, та що пішло не так?
Відповіді на ці питання ви отримаєте на практичному семінарі «Картелі та змови. Лайфхаки» від найдосвідченіших експертів, які знають як застосувати теорію на практиці.

Про це йдеться на Фейсбук сторінці.

Втомились спостерігати, як картелі вбивають цілі галузі та бездіяти?
Не можете захистити свою компанію від недобросовісних гравців у сфері закупівель?
Бачите змову на торгах, однак не знаєте як її довести та до кого звертатись з цим питанням?
Ви стали учасником картельної змови, проте щиро розкаюєтесь і хочете уникнути покарання від контролюючого органу?

Ви дізнаєтесь
➡️ Як професіонали виявляють змовників;
➡️ Як довести змову в АМКУ та захистити рішення в суді;
➡️ Як добитись дієвого покарання для недобросовісних конкурентів;
➡️ Які інструменти ви можете використати для викриття та фіксації змови;
➡️ Як впровадити ефективний комплаєнс;
➡️ Який зв’язок між картелями та кримінальним кодексом.

Учасники цього семінару отримають
✅ Практичні знання у сфері антитрасту від професіональних спікерів;
✅ Досвід детективів та слідчих;
✅ Лайфхаки для виявлення змов;
✅ Комфортний майданчик для нетворкінгу;
✅ Навички, про які не знає Google;
✅ Індивідуальні поради для вирішення практичного питання;
✅ Сертифікат від освітнього проекту у сфері антитрасту.

Вартість участі: 3000,00 грн. (без ПДВ)

*Просимо зауважити, що оплата за захід буде здійснюватися перерахунком цільового внеску Громадській організації.

Реєстрація на семінар «Картелі та змови. Лайфхаки»
http://antitrust.com.ua/

Інші організаційні питання:

(044) 561-60-40

(067) 468-60-40

Автор:

(Всего статей: 7747)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: