Практичний семінар «Картелі та змови. Лайфхаки» відбудеться 2 квітня — «Ліга антитрасту»

Хто в країні головний: картелі чи конкуренція, та що пішло не так?

Відповіді на ці питання ви отримаєте на практичному семінарі «Картелі та змови. Лайфхаки» від найдосвідченіших експертів, які знають як застосувати теорію на практиці.

Про це йдеться на Фейсбук сторінці.

Втомились спостерігати, як картелі вбивають цілі галузі та бездіяти?

Не можете захистити свою компанію від недобросовісних гравців у сфері закупівель?

Бачите змову на торгах, однак не знаєте як її довести та до кого звертатись з цим питанням?

Ви стали учасником картельної змови, проте щиро розкаюєтесь і хочете уникнути покарання від контролюючого органу?

Ви дізнаєтесь

➡️ Як професіонали виявляють змовників;

➡️ Як довести змову в АМКУ та захистити рішення в суді;

➡️ Як добитись дієвого покарання для недобросовісних конкурентів;

➡️ Які інструменти ви можете використати для викриття та фіксації змови;

➡️ Як впровадити ефективний комплаєнс;

➡️ Який зв’язок між картелями та кримінальним кодексом.

Учасники цього семінару отримають

✅ Практичні знання у сфері антитрасту від професіональних спікерів;

✅ Досвід детективів та слідчих;

✅ Лайфхаки для виявлення змов;

✅ Комфортний майданчик для нетворкінгу;

✅ Навички, про які не знає Google;

✅ Індивідуальні поради для вирішення практичного питання;

✅ Сертифікат від освітнього проекту у сфері антитрасту.

Вартість участі: 3000,00 грн. (без ПДВ)

*Просимо зауважити, що оплата за захід буде здійснюватися перерахунком цільового внеску Громадській організації.

Реєстрація на семінар «Картелі та змови. Лайфхаки»

http://antitrust.com.ua/

Інші організаційні питання:

(044) 561-60-40

(067) 468-60-40