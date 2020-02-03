2020-02-03: Нефть марки Brent торгуется возле $56 за баррель

Обновлено: Февраль 03, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-03: Нефть марки Brent торгуется возле $56 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в понедельник утром снизились в цене до 56,40 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,39%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,65 доллара за баррель, прибавив 0,17%.

Цены на нефть в понедельник продолжили снижаться из-за опасений в отношении спроса после вспышки коронавируса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI на прошлой неделе подешевели четвертую неделю кряду после отмены авиакомпаниями рейсов в Китай. Кроме того, во второй по величине экономике мира нарушены цепочки поставок, что заставило крупнейшую нефтеперерабатывающую компанию КНР Sinopec сократить производство.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,65% до $56,25 за баррель к 09:14 МСК после падения почти на 12% в январе — максимального с ноября 2018 года.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI потеряли 0,12% до $51,50 за баррель, ранее достигнув сессионного минимума в $50,42. Цена на WTI за январь упала на 15,6%, максимально с мая.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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