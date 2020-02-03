Американские компании способны стать поставщиком нефти для Беларуси — Помпео

Американские компании способны стать главным поставщиком нефти для Беларуси.

Об этом сообщил Госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске, пишет АНГИ.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, — обратиться к нам», — заявил Помпео на пресс-конференции.

Он также отметил «значительный прогресс» в соблюдении белорусскими властями прав человека и допустил возможное снятие санкций против Минска, введеных после президентских выборов 2006 года.

«Пока что мы до этой точки не дошли. Но такие моменты, как сегодня, приближают к этой цели», — сказал он.

Ранее «Терминал» писал, Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.