Citi снизил на 22% прогноз цены барреля Brent в I квартале

Обновлено: Февраль 03, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

Citi снизил на 22% прогноз цены барреля Brent в I квартале

Американский инвестиционный банк Citigroup Inc. снизил прогноз по стоимости нефти марки Brent в первом квартале 2020 года до 54 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 69 долларов.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на агентство Блумберг.

Таким образом снижение прогноза составило 22%. Citi также понизил прогноз по стоимости нефти Brent во втором квартале до 50 долларов с 68 долларов, а в третьем — до 53 долларов с 63 долларов.

Кроме того, банк допускает, что стоимость барреля Brent может рухнуть до 47 долларов, что будет самым низким показателем за два с половиной года.

«Снижение прогнозов на последующие два квартала основано на представлении банка о том, что влияние вируса будет более продолжительным и сильным, чем предполагалось ранее», — пишет агентство. В то же время банк пересмотрел свой прогноз на четвертый квартал по цене Brent до 58 с 57 долларов за баррель.

Январь стал для рынка нефти худшим с 1991 года, когда котировки за месяц рухнули на 26%. За прошедший январь фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5% — с отметки 66 долларов за баррель до уровней ниже 56 долларов на торгах в пятницу.

Такое падение цен на нефть связано с быстрым распространением коронавируса за пределами Китая. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361. Инвесторы опасаются негативного влияния сложившейся ситуации на всю мировую экономику и спрос на нефть.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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