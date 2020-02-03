Китай, в среднем, импортировал 295 тыс. баррелей в день иранской сырой нефти в 2019 г

Обновлено: Февраль 03, 2020. Тэги: , , ,

Китай, в среднем, импортировал 295 тыс. баррелей в день иранской сырой нефти в 2019 г

Китай, в среднем, импортировал 295 400 баррелей в день иранской сырой нефти в течение 2019 года, несмотря на давление США, направленное на прекращение экспорта нефти из Ирана в эту страну.

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на данные таможни Китая.

Эти данные показали, что азиатская страна импортировала около 405 000 тонн сырой нефти в декабре, в то время как ежегодные объемы составили 14,77 млн. тонн, или около половины импорта в 2018 году.

Как сообщает газета «South China Hong Kong», несмотря на все усилия США, Китай по-прежнему является одним из крупнейших торговых партнеров Ирана.

Китай остается основным покупателем нефти в Иране, несмотря на санкции, которые Трамп в одностороннем порядке вновь ввел в отношении экспорта нефти Тегерана в 2018 году после того, как Соединенные Штаты отказались от ядерной сделки с Ираном.

С апреля 2019 года, когда Соединенные Штаты объявили, что покупатели иранской нефти должны прекратить закупки к 1 мая или столкнуться с санкциями, Китай постоянно выступает против политики Вашингтона в отношении Ирана, и китайские официальные лица неоднократно заявляли, что будут продолжать закупать нефть у Ирана.

Китай импортировал около 494 000 баррелей в день иранской нефти в первые пять месяцев этого года по сравнению с более чем 660 000 баррелей в день за тот же период в 2018 году.

Читайте в «Терминале», Иран увеличил ежедневную добычу природного газа на 14 миллионов кубических метров (м3) после того, как начал добывать газ с морской буровой установки, расположенной на 23-ей фазе  месторождения Южный Парс, крупнейшего в мире газового месторождения, разделяемого Ираном и Катаром в Персидском заливе.

Подрядчик, работающий на Южном Парсе, заявил, что забор газа с морской буровой установки, расположенной на этапе 23 месторождения, начался два дня назад после успешной операции подключения.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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