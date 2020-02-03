Китай, в среднем, импортировал 295 тыс. баррелей в день иранской сырой нефти в 2019 г

Китай, в среднем, импортировал 295 400 баррелей в день иранской сырой нефти в течение 2019 года, несмотря на давление США, направленное на прекращение экспорта нефти из Ирана в эту страну.

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на данные таможни Китая.

Эти данные показали, что азиатская страна импортировала около 405 000 тонн сырой нефти в декабре, в то время как ежегодные объемы составили 14,77 млн. тонн, или около половины импорта в 2018 году.

Как сообщает газета «South China Hong Kong», несмотря на все усилия США, Китай по-прежнему является одним из крупнейших торговых партнеров Ирана.

Китай остается основным покупателем нефти в Иране, несмотря на санкции, которые Трамп в одностороннем порядке вновь ввел в отношении экспорта нефти Тегерана в 2018 году после того, как Соединенные Штаты отказались от ядерной сделки с Ираном.

С апреля 2019 года, когда Соединенные Штаты объявили, что покупатели иранской нефти должны прекратить закупки к 1 мая или столкнуться с санкциями, Китай постоянно выступает против политики Вашингтона в отношении Ирана, и китайские официальные лица неоднократно заявляли, что будут продолжать закупать нефть у Ирана.

Китай импортировал около 494 000 баррелей в день иранской нефти в первые пять месяцев этого года по сравнению с более чем 660 000 баррелей в день за тот же период в 2018 году.

Читайте в «Терминале», Иран увеличил ежедневную добычу природного газа на 14 миллионов кубических метров (м3) после того, как начал добывать газ с морской буровой установки, расположенной на 23-ей фазе месторождения Южный Парс, крупнейшего в мире газового месторождения, разделяемого Ираном и Катаром в Персидском заливе.



Подрядчик, работающий на Южном Парсе, заявил, что забор газа с морской буровой установки, расположенной на этапе 23 месторождения, начался два дня назад после успешной операции подключения.