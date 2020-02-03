Перерахунок пільг та субсидій в лютому відбудеться автоматично

В лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично – без потреби додатково звернення громадян за січень і лютий 2020 року.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Через те, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня — отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» це є складовою оплати комунальних послуг. Через те, що відповідні рішення НКРЕКП вступили в силу лише з початку року ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року. Звертаємо увагу, що відповідне донарахування буде здійснено без додаткової необхідності звернення громадян», — сказав Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики.

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