Перерахунок пільг та субсидій в лютому відбудеться автоматично

Обновлено: Февраль 03, 2020. Тэги: ,

Перерахунок пільг та субсидій в лютому відбудеться автоматично

В лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично – без потреби додатково звернення громадян за січень і лютий 2020 року. 

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Через те, що НКРЕКП затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу в кінці грудня — отримувачам пільг та субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу, адже відповідно до ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» це є складовою оплати комунальних послуг. Через те, що відповідні рішення НКРЕКП вступили в силу лише з початку року ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року. Звертаємо увагу, що відповідне донарахування буде здійснено без додаткової необхідності звернення громадян», — сказав Віталій Музиченко, заступник Міністра соціальної політики.

Читайте також в «Терміналі», НАК «Нафтогаз України» закликав сім’ї, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, звернутися за субсидією. «Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію… Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом», — йдеться у повідомленні.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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