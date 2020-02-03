У Раді під час години запитань до уряду виступить Оржель

У Верховній Раді під час Години запитань до уряду у п’ятницю, 7 лютого, виступить міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.



Так вирішили представники депутатських фракцій і груп під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що все ж таки тарифне питання більш ніж актуальне сьогодні — і для роз’яснення, і для нашого розуміння, і перш за все для того, щоб донести позицію та пояснити позицію нашим співгромадянам. Тому якщо ви не заперечуєте, пропоную зупинитися на міністрі з питань енергетики та екології», — сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Термінал» писав, на виконання вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» Держенергоефективності оприлюднило розраховані середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також тарифи на транспортування та постачання теплової енергії.