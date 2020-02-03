Україна та Європа. Огляд ринку газу: 27-31 січня 2020 р.

На УЕБ компанії сформували 44 позиції на купівлю та продаж ресурсів природного газу: січня, лютого, березня та газу в ПСГ.



Про це йдеться на сайті УЕБ.

Увага учасників торгів поступово змістилася із ресурсу січня на ресурс лютого, стартові ціни якого знаходились в найбільш широкому діапазоні. Загалом учасники пропонували ресурс лютого за ціною від 4450 грн., січня – від 4980 грн., березня – від 4900 грн. та газу в ПСГ – від 5000 грн. за тис. куб. м. Порівняно із минулим тижнем стартові ціни ресурсів січня та лютого на рівень нижчі. Очевидно це є результатом теплішої, ніж прогнозувалась раніше, погоди та високих запасів.

Оператори ГРМ продовжували здійснювати закупівлю газу на ВТВ на УЕБ. Наприклад, минулого тижня загалом 13,55 млн. куб. м. ресурсу лютого придбали Чернігівгаз, Харківгаз, Хмельницькгаз, Харківміськгаз, Сумигаз та Тисменицягаз. Також вперше у 2020 році з другої спроби вдалося реалізувати 500 тис. куб. м. ресурсу лютого Смарт Енерджі.

Станом на п’ятницю біржові котирування ресурсу січня складали 5 010,77 грн. за тис. куб. м., ресурсу лютого – 4700 грн. за тис. куб. м. Суттєві коливання цін на ресурс лютого протягом тижня можна пояснити різними умовами контрактів. Наприклад, місячний ресурс за післяплатою буде коштувати дорожче, ніж за передплатою. Минулого тижня ціни на європейських хабах перебували на низькому рівні. Котирування на наступний місяць та квартал знизилися відповідно на 14% та 10%. Спотові ціни у Європі становили близько 131 дол./тис. куб. м., контракти квартал наперед були на 1,%, сезон наперед – на 24% дорожчими від поточних спотових цін, тільки ціни контрактів на місяць наперед були на 5 % дешевшими. Загалом протягом минулого тижня спостерігалося зниження ціни природного газу у Європі, через глобальне перенасичення ринку та м’які погодні умови. Очевидно, що учасники ринку очікують подальшого понижувального тренду у лютому.

Ціна нафти стрімко знижується на фоні поширення коронавірусу в Китаї. Зменшення попиту на нафту спровокувало зниження економічної активності за рахунок карантинних заходів.

Імпорт природного газу за минулий тиждень становив близько 15,2 млн. куб. м. на добу, що в 3,7 рази нижче рівня внутрішнього видобутку. Імпорт газу з європейських напрямків у січні здійснюється через ГВС «Будінце» (Словаччина) та ГВС «Германовичі» (Польща), фізичних поставок з Угорщини з початку тижня не було. Добовий видобуток газу в Україні тримається на рівні 56,6 млн. куб. м. Споживання збільшилося на 20%, та складало 117,96 млн. куб. м./день. Відбір з ПСГ склав у середньому 46,19 млн. куб. м./ день, що майже на 35% більше ніж минулого тижня. Станом на 29 січня у ПСГ знаходиться 17,054 млрд. куб. м. природного газу, що більше на 6 млрд, ніж минулого року.