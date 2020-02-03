Українська ГТС у січні працювала на 46% від оплачених потужностей — Макогон

Обсяги транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2020 року становили лише 46% від оплачених потужностей.
Про це повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон у Facebook.
«Послуги (з транзиту) сплачені із розрахунку 5,518 млрд кубометрів. Сплачені потужності використані на 46%», — зазначив Макогон.
За оперативними даними, транзит природного газу у січні 2020 року становив 2,548 млрд кубометрів.
«Термінал» писав, в результаті запуску газпроводу «Турецький потік» з Росії до Туреччини зниження транзиту через Україну в цьому році складе близько 15 млрд кубічних метрів. Про це повідомив на сторінці в Facebook виконавчий директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон. Транзит газу через Україну в балканському напрямку з 1 січня 2020 року здійснюється тільки для потреб Румунії та Молдови.