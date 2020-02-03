Завдання Кабміну — термомодернізувати понад тисячу будинків по всій країні — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що цьогоріч завдання Кабінету міністрів — термомодернізувати понад тисячу будинків по всій країні.

Про це йдеться у відео за результатами поїздки глави уряду на Житомирщину, оприлюдненому на сторінці прем’єра у Facebook.

«У нас в цьому році задача — більше ніж тисячу будинків по країні термомодернізувати. Це значно більше, ніж за всі попередні роки разом узяті. Штука досить амбітна», — заявив Гончарук.

Він зауважив, що наразі в Україні — 180 тисяч багатоквартирних житлових будинків, і «якщо ми не зробимо цю «домашню роботу», будемо опалювати космос і далі».

На сторінці прем’єра також зазначається, що у 2020 на повну потужність запрацює Фонд енергоефективності за новим принципом «згори-донизу».

Також повідомляється, що до урядової ініціативи термомодернізувати якомога більше багатоквартирних будинків у цьому році вже долучилися представники 31 міста з 18 областей України.

Прем’єр також наголосив, що, мета уряду – зробити так, щоб витрати людей на комунальні послуги становили не більше 15% сімейного бюджету.

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