2020-02-04: Черкасская область лидирует в снижении цен на СУГ

4 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 7-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (11,87 грн/л), Черниговской (11,9 грн/л) и Харьковской (11,94 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за день составило 0,21 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,07 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,72 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 5 по 11 января и составляла 12,79 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Mango (11.29)
- VNT (11.39)
- PRIME (11.5)
- AMIC (11.59)
- Chipo (11.8)
- ПЕРОН (11.89)
- Авиас Плюс (11.95)
- Luxwen (11.99)
- Укрнафта (12.04)
- Авиас (12.2)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 11,29 грн/л. до максимальных 12,99 грн/л.