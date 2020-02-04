2020-02-04: Черкасская область лидирует в снижении цен на СУГ

4 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 7-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (11,87 грн/л), Черниговской (11,9 грн/л) и Харьковской (11,94 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за день составило 0,21 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,07 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,72 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 5 по 11 января и составляла 12,79 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (11.29)

VNT (11.39)

PRIME (11.5)

AMIC (11.59)

Chipo (11.8)

ПЕРОН (11.89)

Авиас Плюс (11.95)

Luxwen (11.99)

Укрнафта (12.04)

Авиас (12.2)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 11,29 грн/л. до максимальных 12,99 грн/л.