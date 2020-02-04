2020-02-04: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Февраль 04, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-04: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром изменились в цене до 54,92 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,86%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,67 доллара за баррель, прибавив 1,12%.

Цены на нефть выросли во вторник вместе с другими финансовыми рынками после падения до минимума более чем за год накануне из-за опасений, связанных с влиянием китайского коронавируса на спрос на топливо, пишет «Investing.com».

Цена на нефть марки Brent к 8:38 МСК выросла на 0,79% до $54,88 за баррель, в то время как на WTI — на 1,06% до $50,64 за баррель.

Brent и WTI на данный момент торгуются более чем на 20% ниже максимума текущего года, достигнутого 8 января.

«Восстановление цен на нефть отражает улучшение торговых настроений (в Азиатско-Тихоокеанском регионе), поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса несколько уменьшились. Азиатский фондовый рынок также восстановился от вчерашних потерь», сказала Маргарет Янг, аналитик рынка CMC Markets.

ОПЕК и партнеры рассматривают возможность снижения добычи нефти еще на 500.000 баррелей в сутки из-за влияния коронавируса на спрос на нефть, сообщили в понедельник два источника в ОПЕК и источник в отрасли, знакомый с обсуждениями.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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