2020-02-04: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром изменились в цене до 54,92 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,86%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,67 доллара за баррель, прибавив 1,12%.

Цены на нефть выросли во вторник вместе с другими финансовыми рынками после падения до минимума более чем за год накануне из-за опасений, связанных с влиянием китайского коронавируса на спрос на топливо, пишет «Investing.com».

Цена на нефть марки к 8:38 МСК выросла на 0,79% до $54,88 за баррель, в то время как на — на 1,06% до $50,64 за баррель.

Brent и WTI на данный момент торгуются более чем на 20% ниже максимума текущего года, достигнутого 8 января.

«Восстановление цен на нефть отражает улучшение торговых настроений (в Азиатско-Тихоокеанском регионе), поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса несколько уменьшились. Азиатский фондовый рынок также восстановился от вчерашних потерь», сказала Маргарет Янг, аналитик рынка CMC Markets.

ОПЕК и партнеры рассматривают возможность снижения добычи нефти еще на 500.000 баррелей в сутки из-за влияния коронавируса на спрос на нефть, сообщили в понедельник два источника в ОПЕК и источник в отрасли, знакомый с обсуждениями.