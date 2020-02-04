2020-02-04: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

04 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.94% (-19 коп/л) до 20.56 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.53% (-11 коп/л) до 21.46 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.49% (-10 коп/л) до 20.69 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.56 -0.94 -0.94 -1.16 Бензин А-95 евро 21.46 -0.53 -0.51 -0.43 Дизельное топливо евро 20.69 -0.49 -0.65 -1.74

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua