Мінекоенерго розкриває конкурсні пропозиції на укладання УРП по 3-х ділянках

У міністерстві відбудеться засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП).

Про це повідомила прес-служба Мінекоенерго.

Конкурси на УРП на трьох ділянках (Груневська ділянка, розташована в Сумській і Полтавській областях, Охтирська ділянка — у Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також Ічнянська ділянка — в Чернігівській області) були оголошені у серпні.

На конкурси був відведений тримісячний термін, однак експерти рекомендували його продовжити.

Заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик, у свою чергу, відзначав, що відомство планувало відповідне рішення, яким будуть подовжені строки подання заяв.

«Оскільки наша основна ціль — залучення іноземних інвесторів, ми розуміємо, що на сьогоднішній день існуючий строк не є достатнім. Ми розуміємо, наскільки це було важко, вкластися у існуючий термін. Тому так, ми підтримуємо цю ініціативу, більш того, це є одним із кроків міністерства на найближчий час» — відзначив представник міністерства.

Врешті-решт, уряд продовжив строк подання заявок до шести місяців.

Цього року уряд також проводив конкурси на заключення УРП на дев’яти ділянках: Балаклійська, Берестянська, Бузівська, Варвинська, Зінківська, Іванівська, Русанівська, Софіївська та Угнівська ділянка.

На конкурс подалися 14 компаній, в тому числі — спільні консорціуми українських та іноземних компаній.