Мінекоенерго розкриває конкурсні пропозиції на укладання УРП по 3-х ділянках

Обновлено: Февраль 04, 2020. Тэги: ,

Мінекоенерго розкриває конкурсні пропозиції на укладання УРП по 3-х ділянках

У міністерстві відбудеться засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП).

Про це повідомила прес-служба Мінекоенерго.

Конкурси на УРП на трьох ділянках (Груневська ділянка, розташована в Сумській і Полтавській областях, Охтирська ділянка — у Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також Ічнянська ділянка — в Чернігівській області) були оголошені у серпні.

На конкурси був відведений тримісячний термін, однак експерти рекомендували його продовжити.

Заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик, у свою чергу, відзначав, що відомство планувало відповідне рішення, яким будуть подовжені строки подання заяв.

«Оскільки наша основна ціль — залучення іноземних інвесторів, ми розуміємо, що на сьогоднішній день існуючий строк не є достатнім. Ми розуміємо, наскільки це було важко, вкластися у існуючий термін. Тому так, ми підтримуємо цю ініціативу, більш того, це є одним із кроків міністерства на найближчий час» — відзначив представник міністерства.

Врешті-решт, уряд продовжив строк подання заявок до шести місяців.

Цього року уряд також проводив конкурси на заключення УРП на дев’яти ділянках: Балаклійська, Берестянська, Бузівська, Варвинська, Зінківська, Іванівська, Русанівська, Софіївська та Угнівська ділянка.

На конкурс подалися 14 компаній, в тому числі — спільні консорціуми українських та іноземних компаній.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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