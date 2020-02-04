На Хмельницькій АЕС представили нового генерального директора

4 лютого 2020 керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Павло Павлишин представив колективу Хмельницької АЕС нового генерального директора Андрія Козюру.
Про це повідомила пресслужба ХАЕС.
У своєму виступі т. в. о. президента Енергоатома зазначив, що Микола Панащенко переведений на посаду головного консультанта президента Компанії на майданчику ВП ХАЕС, а також висловив подяку за складну п’ятнадцятирічну працю генерального директора, значний особистий вклад в становлення і розвиток Хмельницької АЕС.
Микола Панащенко, в свою чергу, подякував колективу ХАЕС за спільну працю і висловив побажання подальшого розвитку і стабільної роботи підприємства.
Представляючи Андрія Козюру, керівник Енергоатома висловив сподівання на підтримку трудовим коллективом генерального директора і успішну роботу ХАЕС.
Андрій Козюра у своєму виступі подякував за представлення: «Вдячний за довіру знову повернутися на Хмельниччину, на ці гарні, благодатні місця, де я народився і виріс, та на найбільше енергетичне підприємство області. Головне завдання вбачаю в забезпеченні ядерної і радіаційної безпеки ХАЕС, завершенні ремонту Х/1 після виконання комплексу робіт з продовження терміну експлуатації. Впевнений, що нам все вдасться».