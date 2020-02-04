На Хмельницькій АЕС представили нового генерального директора

Обновлено: Февраль 04, 2020. Тэги: , , ,

На Хмельницькій АЕС представили нового генерального директора

4 лютого 2020 керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Павло Павлишин представив колективу Хмельницької АЕС нового генерального директора Андрія Козюру.

Про це повідомила пресслужба ХАЕС.

У своєму виступі т. в. о. президента Енергоатома зазначив, що Микола Панащенко переведений на посаду головного консультанта президента Компанії на майданчику ВП ХАЕС, а також висловив подяку за складну п’ятнадцятирічну працю генерального директора, значний особистий вклад в становлення і розвиток Хмельницької АЕС.
Микола Панащенко, в свою чергу, подякував колективу ХАЕС за спільну працю і висловив побажання подальшого розвитку і стабільної роботи підприємства.
Представляючи Андрія Козюру, керівник Енергоатома висловив сподівання на підтримку трудовим коллективом генерального директора і успішну роботу ХАЕС.
Андрій Козюра у своєму виступі подякував за представлення: «Вдячний за довіру знову повернутися на Хмельниччину, на ці гарні, благодатні місця, де я народився і виріс, та на найбільше енергетичне підприємство області. Головне завдання вбачаю в забезпеченні ядерної і радіаційної безпеки ХАЕС, завершенні ремонту Х/1 після виконання комплексу робіт з продовження терміну експлуатації. Впевнений, що нам все вдасться».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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