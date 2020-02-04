ТБ «Українська енергетична біржа» відкриває новий напрямок

Українська енергетична біржа розпочинає продажі за напрямком «Добрива».

Запуск нового напрямку пов’язаний з виходом на електронні торги ПАТ «Аграрний фонд», пише пресслужба УЕБ.

На сьогодні у закупівлі добрив зацікавлені як агрохолдинги, так і невеликі сільськогосподарські підприємства.

Головними перевагами купівлі добрив на біржі шляхом проведення електронних торгів є прозоре ціноутворення, що виключає людський фактор, та широкий доступ учасників до торгів.

“Торгівля добривами на біржі дозволить постійно підтримувати ринкові ціни, стимулювати конкуренцію, і таким чином сприяти сталому розвитку аграрних підприємств та аграрного сектору в цілому”, — говорить генеральний директор ТБ «Українська енергетична біржа» Олександр Коваленко.

Щоб взяти участь у торгах необхідно подати заявку на сайті та пройти акредитацію. Ознайомитись з вимогами та пройти акредитацію можна за посиланням.

Перші торги за напрямком «Добрива» від ПАТ «Аграрний фонд» заплановані на 07.02.2020. На продаж виставлено Амонію нітрат (селітра аміачна) та Карбамід, марки Б загальною кількістю більш ніж 22 тис. тонн.

Українська енергетична біржа зацікавлена у довгостроковій та плідній співпраці з нашими клієнтами. Наші спеціалісти завжди готові допомогти та супроводжувати нових учасників торгів.