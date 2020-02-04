У кожного споживача з’явиться альтернативний постачальник газу — Оржель

Обновлено: Февраль 04, 2020. Тэги: , , ,

У кожного споживача з’явиться альтернативний постачальник газу — Оржель
Міністерство енергетики та захисту довкілля працюватиме над тим, аби з 1 травня у споживачів з’явилися альтернативні постачальники газу.

Про це в ефірі «Свободи слова» на ICTV заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«З 1 травня, ми будемо цим займатися, щоб у кожного споживача з’явився альтернативний постачальник газу, щоб у кожного українця — а це було передбачено в інвестиційних програмах облгазів — з’явився ефективний і правильний новітній облік газу», — сказав Оржель.

За його словами, це дасть можливість споживачам обирати найнижчий тарифний мінімум серед різних постачальників газу.

«Ми зможемо обрати серед багатьох, хто пропонує», — зазначив міністр.

Він також анонсував, що газ українцям постачатимуть ті інфраструктурні компанії, які вже є на ринку.

«Наприклад, обленерго, яке постачає електричну енергію, зможе постачати газ. Якщо ви купуєте в однієї компанії електричну енергію та газ, вони зроблять знижку. Вони мають конкурувати за вас. Таким постачальником може стати Укрпошта. Вона доходить до кожного, вона доносить до кожного українця рахунок. Це означає, що вона може зібрати товари в один пакет і сказати: «Купуйте у мене, у мене дешевше», — пояснив очільник Мінекоенерго.

На його думку, такий підхід дозволить зайти на ринок газу компаніям, які вміють працювати зі споживачами.

«Зараз у нас такого немає, оскільки ціна для населення дуже довго була субсидованою», — додав Оржель.

Читайте в «Терміналі» ще, у Верховній Раді під час Години запитань до уряду у п’ятницю, 7 лютого, виступить міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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